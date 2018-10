Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","id":"20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3ea006-a678-450a-8409-101cdf18e418","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 07. 17:50","title":"Megunhatatlan: megint a kormány leváltásáról beszél az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát akkor még sűrű homály fedte, mostantól viszont már előrendelhető a készülék.","shortLead":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát...","id":"20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121c0694-7f90-4049-9fc4-4a21ec74de66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","timestamp":"2018. október. 06. 13:03","title":"Megjelent a Samsung új TV-je: 35 millió képpont felbontású, 85”-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05faad53-ab7b-4658-b33f-9257f88e9500","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik frakciójából kizárt alelnök azt mondta, többekben felvetődött párton belül, hogy az EP-választásra közös listát állítsanak az LMP-vel, és felvetődött egy magasabb szintű önkormányzati együttműködés is.","shortLead":"A Jobbik frakciójából kizárt alelnök azt mondta, többekben felvetődött párton belül, hogy az EP-választásra közös...","id":"20181008_Volner_Tobb_Jobbikvezeto_kozos_listat_akar_az_LMPvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05faad53-ab7b-4658-b33f-9257f88e9500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ca859d-7a1c-49a6-bd53-7176765a7610","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Volner_Tobb_Jobbikvezeto_kozos_listat_akar_az_LMPvel","timestamp":"2018. október. 08. 08:38","title":"Volner: Több Jobbik-vezető közös listát akar az LMP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","shortLead":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","id":"20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b419fd-1182-4769-8c7b-b7b9043a7254","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","timestamp":"2018. október. 07. 13:10","title":"Közbeszerzést sértett, 8 millió forintra büntették a MÁV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1317b5-9e60-45ec-83b2-be160abb4568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Késelésbe torkolló vita robbant ki szombat délben egy siófoki sörözőben. Egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek meg.\r

","shortLead":"Késelésbe torkolló vita robbant ki szombat délben egy siófoki sörözőben. Egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek...","id":"20181006_Keseles_Siofokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1317b5-9e60-45ec-83b2-be160abb4568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e698899-ddf2-46d2-a542-c0c0afc5a399","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Keseles_Siofokon","timestamp":"2018. október. 06. 17:54","title":"Késelésbe fordult a kocsmázás Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","shortLead":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","id":"20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9677ab4a-f1d8-43fe-ac59-edf8d327ddff","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","timestamp":"2018. október. 08. 10:52","title":"Vajon mi késztetheti Taylor Swiftet politikai állásfoglalásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffa3555-24a9-4904-bb5e-5411acc3be92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálódik az ügyben.","shortLead":"A rendőrség vizsgálódik az ügyben.","id":"20181007_Kiszakadt_egy_korhinta_kabinja_a_baji_bucsuban_ketten_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cffa3555-24a9-4904-bb5e-5411acc3be92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c581f466-ab12-490a-aeed-e04d1f67f645","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Kiszakadt_egy_korhinta_kabinja_a_baji_bucsuban_ketten_serultek","timestamp":"2018. október. 07. 10:10","title":"Kiszakadt egy körhinta kabinja a baji búcsúban, ketten sérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be kellett kapcsolni a marsjáró tartalékként szolgáló központi egységét.","shortLead":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be...","id":"20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f4d2d-ba73-4531-913f-4e8cbcdce6d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","timestamp":"2018. október. 07. 21:03","title":"Bekapcsolták a Marson állomásozó Curiosity második agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]