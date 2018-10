Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","shortLead":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","id":"20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82817b-fa25-4ae6-8fc9-87547c985255","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","timestamp":"2018. október. 12. 09:30","title":"Közleményben határolódik el az ELTE a rendezvénytől, ahol férfiak mondják meg, mi kell a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","shortLead":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","id":"20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b7060-4ceb-4713-97a0-84ea0d61329d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 10. 15:46","title":"Nem lesz honos népcsoport az orosz és a székely Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell félnetek. A honvédelmi tárca viszont úgy érzi, a NATO keretein belül jó lesz részt venni olyan hadgyakorlatokon, amely szerintük az orosz fenyegetés elleni felkészülést jelenti. A tisztánlátás esélyét rontja, hogy a hvg.hu-val csak a NATO kommunikál, a magyar honvédelmi tárca nem.","shortLead":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell...","id":"20181011_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e307b5c6-d254-471f-9153-7a50ac017b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:00","title":"Orbán primitívnek bélyegezte azt, amire a magyar honvédség készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szigorú intézkedést az után rendelték el, hogy egy ittas nő kutyája halálra mart egy gyereket.","shortLead":"A szigorú intézkedést az után rendelték el, hogy egy ittas nő kutyája halálra mart egy gyereket.","id":"20181010_megszabjak_a_harci_kutyak_gazdainak_becsben_mennyit_ihatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018fe52a-2512-49a5-885e-57ffe270331b","keywords":null,"link":"/elet/20181010_megszabjak_a_harci_kutyak_gazdainak_becsben_mennyit_ihatnak","timestamp":"2018. október. 10. 21:09","title":"Megszabják a harci kutyák gazdáinak Bécsben, mennyit ihatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hónapokig tarthat a kiirtásuk.","shortLead":"Hónapokig tarthat a kiirtásuk.","id":"20181011_Hemzsegnek_a_patkanyok_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a87b7d-e36f-46a0-a222-ad2d567da11e","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hemzsegnek_a_patkanyok_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2018. október. 11. 09:24","title":"Hemzsegnek a patkányok több budapesti kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3115d6-20b1-436c-9c4c-74135e4568a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.","shortLead":"Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok...","id":"20181010_zamira_hadzsijeva_london_bankarfeleseg_harrods_penzmosas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3115d6-20b1-436c-9c4c-74135e4568a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b3f99e-49ff-4921-8d34-9cd80e8df494","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_zamira_hadzsijeva_london_bankarfeleseg_harrods_penzmosas","timestamp":"2018. október. 10. 19:46","title":"Gyanús lett a nő, aki 6 milliárd forintot költött a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként Pusztai Liza és Rabb Krisztián a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként...","id":"20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424f826-bed7-4ab7-bd0d-473659842f43","keywords":null,"link":"/sport/20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","timestamp":"2018. október. 10. 21:50","title":"Újabb arany a magyar vívóknak az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]