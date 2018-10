Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce661d13-976b-453d-b210-4dbdba1e9e51","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Mona Lisától a használt cipőkig minden kapható Kőrösfeketetón. A híres vásárt már több mint 200 éve rendezik meg a Sebes Kőrös partján minden év október második hétvégéjén. Mindez ráadásul lenyűgöző természeti környezetben történik A világ összes kacatja megtalálható itt, és az is jól érzi magát, aki nem vesz semmit. A kínálatot látva ezt persze nehéz megállni. ","shortLead":"A Mona Lisától a használt cipőkig minden kapható Kőrösfeketetón. A híres vásárt már több mint 200 éve rendezik meg...","id":"20181015_Feketoi_Vasar_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce661d13-976b-453d-b210-4dbdba1e9e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aa3d19-b7eb-46c9-9786-147d3644a494","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181015_Feketoi_Vasar_2018","timestamp":"2018. október. 16. 16:04","title":"Alkudni kötelező! - megnéztük a legendás feketetói vásárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet a föld felszíne alatt töltöttek.","shortLead":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet...","id":"20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900cfbb-50bd-449e-b00a-129a3337aa27","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","timestamp":"2018. október. 17. 06:41","title":"Így indul be egy földből kiásott régi Lada, Toyota és Audi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás jöhet a sörpiacon. ","shortLead":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás...","id":"20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a3ec3-2149-4f2c-8e0a-2fe7a5d2eb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","timestamp":"2018. október. 15. 21:50","title":"Drasztikusan emelkedhet a sör ára, és ennek is a klímaváltozáshoz van köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573d5c77-ca7f-4961-8f49-9ca5c4851fcc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Papp László egymás után háromszor szerzett olimpiai aranyérmet. 2003. október 16-án hunyt el. Nagy Feróék dalt is írtak róla.\r

