[{"available":true,"c_guid":"932dd84b-7704-4893-ab6f-f008e163ed9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a visszafogott megjelenésű szedánról a piros lámpánál állva kevesen sejtik, hogy pontosan mire is képes.","shortLead":"Erről a visszafogott megjelenésű szedánról a piros lámpánál állva kevesen sejtik, hogy pontosan mire is képes.","id":"20181009_titkos_cseh_fegyver_itt_az_m5os_bmwt_vero_560_loeros_skoda_superb_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932dd84b-7704-4893-ab6f-f008e163ed9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b218d91a-798b-493d-9126-49faaf1e15b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_titkos_cseh_fegyver_itt_az_m5os_bmwt_vero_560_loeros_skoda_superb_tuning","timestamp":"2018. október. 09. 11:21","title":"Titkos cseh fegyver: itt az M5-ös BMW-t verő 560 lóerős Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725a4152-5646-4275-a6f2-585d47e5dd84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Tudományos Akadémia BTK Filozófiai Intézetének volt munkatársa, Gábor György filozófus azt írta Recep Tayyip Erdogan látogatásának kapcsán, hogy amikor a török elnök átlépi az Akadémia küszöbét, jusson eszébe az MTA vezetőinek, hogy egy véreskezű diktátort engednek be.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia BTK Filozófiai Intézetének volt munkatársa, Gábor György filozófus azt írta Recep Tayyip...","id":"20181008_Kemenyen_nekiment_az_Erdoganlatogatasnak_az_MTA_filozofusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=725a4152-5646-4275-a6f2-585d47e5dd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc171f18-58c6-41ef-8bb8-7e77735720a1","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kemenyen_nekiment_az_Erdoganlatogatasnak_az_MTA_filozofusa","timestamp":"2018. október. 08. 14:05","title":"Az MTA szellemét védve, keményen nekiment az Erdogan-látogatásnak egy filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","id":"20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab43775-27e3-4df0-8ff3-26097b1219d7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2018. október. 10. 08:15","title":"A szakítás után munkahelyet is vált Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d96c4-c875-47d6-903b-c3d914a4cad5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lényegében vadonatúj állapotú régi Volkswagen több mint öt évtizeddel repít vissza bennünket az időben.","shortLead":"Ez a lényegében vadonatúj állapotú régi Volkswagen több mint öt évtizeddel repít vissza bennünket az időben.","id":"20181008_283_millio_forint_ez_az_idokapszula_vw_bogar_oldtimer_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767d96c4-c875-47d6-903b-c3d914a4cad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ce754-0c2b-4468-a47c-e12d0aa07ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_283_millio_forint_ez_az_idokapszula_vw_bogar_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 08. 11:21","title":"283 millió forint ez az időkapszula VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5838ff53-4a29-4dc5-94eb-a1411b77a327","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sokáig találgatták, Tőzsér Dániel miért nem játszott klubja előző két meccsén, ez lehet a megfejtés.","shortLead":"Sokáig találgatták, Tőzsér Dániel miért nem játszott klubja előző két meccsén, ez lehet a megfejtés.","id":"20181009_tozser_daniel_dvsc_foci_csapatkapitany_favagas_kozben_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5838ff53-4a29-4dc5-94eb-a1411b77a327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caf677c-c94f-4096-9f1e-94e7044c720b","keywords":null,"link":"/sport/20181009_tozser_daniel_dvsc_foci_csapatkapitany_favagas_kozben_megserult","timestamp":"2018. október. 09. 17:58","title":"Baltával vághatta meg magát a Debrecen csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport szerint a Szkripal-ügy második gyanúsítottja az orosz katonai hírszerzés (GU) katonaorvosa.","shortLead":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport szerint a Szkripal-ügy második gyanúsítottja az orosz katonai hírszerzés (GU...","id":"20181008_azonosithattak_a_masik_novicsokos_tamadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da88d3-adae-40a9-9d99-6b2be70f4fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_azonosithattak_a_masik_novicsokos_tamadot","timestamp":"2018. október. 08. 22:17","title":"Azonosították a másik novicsokos támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0ee72-2e9f-4e13-80cd-54ad4e8a7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újbudai férfi pénze az államhoz kerül, őt pedig az illetékes önkormányzat fogja eltemettetni. A folyamat azért csúszik a kerület szerint, mert elhúzódott egy dokumentum kiállítása.","shortLead":"Az újbudai férfi pénze az államhoz kerül, őt pedig az illetékes önkormányzat fogja eltemettetni. A folyamat azért...","id":"20181008_elhunyt_ujbudai_ferfi_temetese_ket_honapja_huzodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0ee72-2e9f-4e13-80cd-54ad4e8a7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318404e-50cd-480e-9621-27633be87697","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_elhunyt_ujbudai_ferfi_temetese_ket_honapja_huzodik","timestamp":"2018. október. 08. 21:59","title":"Két hónapja nem temetik el, pedig egymilliót hagyott a szertartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hétfői ülésén egy Jobbik-képviselő megkérdezte a legfőbb ügyészt, indul-e nyomozás az ügyészségen a kormányfő ellen, amiért Garancsi István magángépén repült.","shortLead":"Az Országgyűlés hétfői ülésén egy Jobbik-képviselő megkérdezte a legfőbb ügyészt, indul-e nyomozás az ügyészségen...","id":"20181008_Polt_Peter_meg_nem_dontotte_el_vizsgaljake_Orban_luxusrepuleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209c600a-4cd2-42e3-862d-e04ece24c059","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Polt_Peter_meg_nem_dontotte_el_vizsgaljake_Orban_luxusrepuleset","timestamp":"2018. október. 08. 18:04","title":"Polt Péter még nem döntötte el, vizsgálják-e Orbán luxusrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]