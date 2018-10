Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott férfi előbb a korlátba, majd a betonba ütötte a fejét, életveszélyes állapotban vitték el a helyszínről. ","shortLead":"A bántalmazott férfi előbb a korlátba, majd a betonba ütötte a fejét, életveszélyes állapotban vitték el a helyszínről. ","id":"20181018_Ugy_megvertek_valakit_a_Szena_teren_hogy_majdnem_belehalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5d9428-52b5-4305-9d9f-20c7f2a04acf","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ugy_megvertek_valakit_a_Szena_teren_hogy_majdnem_belehalt","timestamp":"2018. október. 18. 10:38","title":"Úgy megvertek valakit a Széna téren, hogy majdnem belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más mobilokat is tölthet, ha aktiválja a vonatkozó beállítást. ","shortLead":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más...","id":"20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6207a1c-1186-4d04-9831-4ac20107be5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","timestamp":"2018. október. 17. 13:33","title":"Olyat tud az új Huawei telefon, hogy alig hiszünk a szemünknek – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","shortLead":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","id":"20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b51cc5-ecff-4bab-b512-834c8baee718","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. október. 18. 20:28","title":"Trump a hadsereggel záratná le a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjött \"a darálás\" rendezői változata. ","shortLead":"Megjött \"a darálás\" rendezői változata. ","id":"20181018_Banksy_Lany_lufival_iratmegsemmisito_daralo_papir_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df400dd-b662-4b6e-9feb-f7125c165a13","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Banksy_Lany_lufival_iratmegsemmisito_daralo_papir_aukcio","timestamp":"2018. október. 18. 11:59","title":"Banksy a teljes képét le akarta darálni, csak elromlott az iratmegsemmisítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"itthon","description":"Október 17. a szegénység elleni küzdelem világnapja. ","shortLead":"Október 17. a szegénység elleni küzdelem világnapja. ","id":"20181017_L_Ritok_Nora_Egy_orszag_ket_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec50e03-4e48-4d6a-aabe-936c4ff5ba53","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_L_Ritok_Nora_Egy_orszag_ket_vilag","timestamp":"2018. október. 17. 08:42","title":"L. Ritók Nóra: Egy ország, két világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focista az Ellen Show-ban találkozott a gyerekfocicsapattal, akiknek egy halom ajándékot is hozott.","shortLead":"A focista az Ellen Show-ban találkozott a gyerekfocicsapattal, akiknek egy halom ajándékot is hozott.","id":"20181018_Ibrahimoviccal_leptek_meg_a_barlangbol_kimentett_Ibrarajongo_thai_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f0548-3364-4576-b03a-749b93938b1a","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Ibrahimoviccal_leptek_meg_a_barlangbol_kimentett_Ibrarajongo_thai_gyerekeket","timestamp":"2018. október. 18. 17:53","title":"Ibrahimoviccsal lepték meg a barlangból kimentett, Ibra-rajongó thai gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre nincs miről beszélni.","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre...","id":"20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05d61a0-5dfa-4699-8c21-9e3a98ebb8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","timestamp":"2018. október. 18. 16:39","title":"Rogánék még nem foglalkoztak Lázár dohányzást betiltó javaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár hangsúlyozta: világossá kell tenni a különbséget az EU-tagság és az EU-val a közösségen kívüli partneri kapcsolat között.","shortLead":"A kancellár hangsúlyozta: világossá kell tenni a különbséget az EU-tagság és az EU-val a közösségen kívüli partneri...","id":"20181017_Merkel_van_esely_jo_es_tartos_Brexitmegallapodasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1c74a-4b8a-4ba4-9754-3e2d88537b91","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Merkel_van_esely_jo_es_tartos_Brexitmegallapodasra","timestamp":"2018. október. 17. 14:05","title":"Merkel: Van esély jó és tartós Brexit-megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]