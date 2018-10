Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b3d440-c909-44c5-b911-dda2d2a0ecf1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első hírek a szemtanúk beszámolói alapján arról szóltak, hogy szurkolók ugráltak a szerkezeten, a biztonsági kamerák képei azonban másról árulkodnak. A balesetet, amelyben 25 ember sérült meg, még vizsgálják.","shortLead":"Az első hírek a szemtanúk beszámolói alapján arról szóltak, hogy szurkolók ugráltak a szerkezeten, a biztonsági kamerák...","id":"20181028_roma_mozgolepcso_baleset_amputacio_roma_cszka_moszkva_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b3d440-c909-44c5-b911-dda2d2a0ecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40623973-79c3-46cf-88e5-4be87aabed13","keywords":null,"link":"/sport/20181028_roma_mozgolepcso_baleset_amputacio_roma_cszka_moszkva_szurkolok","timestamp":"2018. október. 28. 08:56","title":"Úgy tűnik, nem a randalírozó drukkerek miatt szakadt be a római mozgólépcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2494ac9e-ae68-47d2-b9e5-d3f0e78a5a56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó legújabb hibrid sportkocsijával akár 400 km/h-val is lehet száguldani. ","shortLead":"A brit gyártó legújabb hibrid sportkocsijával akár 400 km/h-val is lehet száguldani. ","id":"20181029_1036_loero_es_636_millio_forint_ime_az_uj_mclaren_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2494ac9e-ae68-47d2-b9e5-d3f0e78a5a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25213182-7a5a-4e20-a533-a4bd0eacbc36","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_1036_loero_es_636_millio_forint_ime_az_uj_mclaren_hiperauto","timestamp":"2018. október. 29. 13:21","title":"1036 lóerő és 636 millió forint: íme az új McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott az olaszoktól a telefonlassításos ügyeik miatt. A beszólás több mint erősre sikeredett.","shortLead":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott...","id":"20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19662e-f3ab-4497-a132-98b6f67ecc4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 29. 09:03","title":"A Huawei bevitt egy fájdalmas gyomrost az Apple-nek és a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa09b99e-9c69-4081-975f-e8c44ae6cbec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átvágták az avatószalagot a napokban a nyitrai gyárban. Kezdődhet a termelés, az első modell, ami itt készül a Land Rover Discovery.","shortLead":"Átvágták az avatószalagot a napokban a nyitrai gyárban. Kezdődhet a termelés, az első modell, ami itt készül a Land...","id":"20181027_jaguar_land_rover_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa09b99e-9c69-4081-975f-e8c44ae6cbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aad9d1-ed84-41c9-a181-199036a3e2c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_jaguar_land_rover_szlovakia","timestamp":"2018. október. 27. 20:06","title":"Látta már a szlovákok Jaguar Land Rover gyárát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel 40 forint lesz a különbség a benzin és a gázolaj ára között szerdától.","shortLead":"Közel 40 forint lesz a különbség a benzin és a gázolaj ára között szerdától.","id":"20181029_Dragabb_lesz_tankolni_kozel_kerulunk_a_430_forintos_gazolajhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c147790-e92d-45f3-a384-ba5de913bc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Dragabb_lesz_tankolni_kozel_kerulunk_a_430_forintos_gazolajhoz","timestamp":"2018. október. 29. 14:19","title":"Drágább lesz tankolni, közel kerülünk a 430 forintos gázolajhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"A baleset a Balatoni úti vasúti átjáróban történt.","shortLead":"A baleset a Balatoni úti vasúti átjáróban történt.","id":"20181027_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb277aa-5fac-4610-acf2-84c132d3eb3a","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20181027_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Szekesfehervaron","timestamp":"2018. október. 27. 14:57","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bac2b5-a0e2-48af-804f-075a1c246dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20181028_2Rule_nemcsak_bolt_nincs_a_mezeket_sem_lehet_kapni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55bac2b5-a0e2-48af-804f-075a1c246dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ecd299-12b0-4388-966b-526a665f470a","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_2Rule_nemcsak_bolt_nincs_a_mezeket_sem_lehet_kapni","timestamp":"2018. október. 28. 11:22","title":"2Rule: nem csak bolt nincs, neten sem lehet a mezeket kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető szabálysértési törvényt, mint a kaposvári. Így már két beadvány van az Alkotmánybíróság előtt. ","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető...","id":"20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe7b379-1fbc-4087-81d4-63781df2e40f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","timestamp":"2018. október. 29. 10:44","title":"Újabb bíróság torpedózta meg a hajléktalantörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]