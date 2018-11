Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök felhívta a kongresszus leendő vezetőjét, hogy gratuláljon.","shortLead":"Az elnök felhívta a kongresszus leendő vezetőjét, hogy gratuláljon.","id":"20181107_USA_Trump_telefonon_gratulalt_a_demokrataknak_a_felidos_valasztas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8308d7ce-9a9b-4260-abd7-5e29194e0dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_Trump_telefonon_gratulalt_a_demokrataknak_a_felidos_valasztas_utan","timestamp":"2018. november. 07. 06:24","title":"USA: Trump telefonon gratulált a demokratáknak a félidős választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) sajtóosztályán.","shortLead":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal...","id":"20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6532357-214d-40b4-b7f0-2f073136dd54","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","timestamp":"2018. november. 06. 11:28","title":"Milliárdokat kaptak a pályázó építőipari cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség. Igaz, a sportoló tavaly év végén visszavonult.","shortLead":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség...","id":"20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca897840-b372-4112-ae4f-03b48d0c976f","keywords":null,"link":"/sport/20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","timestamp":"2018. november. 06. 17:37","title":"Négy év eltiltás a kétszeres világbajnok úszónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három év alatt megtriplázódtak a lakbérek, a közepes jövedelműek a fizetésük harmadát is elkölthetik a lakhatásra, a szegények pedig vagy eladósodnak, vagy botrányos állapotú lakásokba kényszerülnek. A csok sem segít sokat: a lakásárak jobban emelkednek, mint amekkora támogatást a legtöbben kérnek.","shortLead":"Három év alatt megtriplázódtak a lakbérek, a közepes jövedelműek a fizetésük harmadát is elkölthetik a lakhatásra...","id":"20181106_A_gazdagokon_kivul_mindenki_csak_bukik_azon_ami_a_lakaspiacon_tortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e964ef-5084-4111-a5d4-edc6d0fac37e","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_gazdagokon_kivul_mindenki_csak_bukik_azon_ami_a_lakaspiacon_tortenik","timestamp":"2018. november. 06. 06:15","title":"A gazdagokon kívül mindenki csak bukik azon, ami a lakáspiacon történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb ugrásokat ezúttal is néhány kormánykedvenc állami és magáncég produkálta, de nélkülük is figyelemre méltó növekedést értek el tavaly a legnagyobb árbevételű cégek.","shortLead":"A legnagyobb ugrásokat ezúttal is néhány kormánykedvenc állami és magáncég produkálta, de nélkülük is figyelemre méltó...","id":"20181107_HVG_TOP_500_ahol_499en_nezik_a_Mol_olajos_hatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0271b350-4468-41cc-a4a0-472143635561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_HVG_TOP_500_ahol_499en_nezik_a_Mol_olajos_hatat","timestamp":"2018. november. 07. 15:16","title":"HVG TOP 500: ahol 499-en nézik a Mol olajos hátát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster Scruggs.","shortLead":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster...","id":"20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213e386f-cf1a-4ad0-85ff-0a006f8e17c1","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","timestamp":"2018. november. 06. 12:35","title":"Liam Neeson és Tom Waits is odacsap a legújabb Coen-westernben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indiai sportruházatot gyártó cég két évvel ezelőtt részben átállt az újrahasznosított műanyag flakonokból előállított ruhák készítésére. Naponta most már több ezer darab textilt gyártanak műanyag hulladékból, de sajnos még ez az eljárás sem annyira környezetkímélő, mint gondolnánk. ","shortLead":"Egy indiai sportruházatot gyártó cég két évvel ezelőtt részben átállt az újrahasznosított műanyag flakonokból...","id":"20181106_Tudta_hogy_nyolc_PETpalackbol_kijon_egy_uj_polo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b0d65b-7eff-4ac3-94c7-fb34d202ab29","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Tudta_hogy_nyolc_PETpalackbol_kijon_egy_uj_polo","timestamp":"2018. november. 06. 12:37","title":"Tudta, hogy nyolc PET-palackból kijön egy új póló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","shortLead":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","id":"20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8981d9d7-1e0a-40d9-8568-2bb4f853aa4e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","timestamp":"2018. november. 06. 11:41","title":"Őrület: taxiba szállt egy perui láma - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]