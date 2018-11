Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3f2e734-95d3-47c9-adc1-14f46c177715","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való újjászületésének századik évfordulóját. A tömeg nagyságát az sem csökkentette, hogy sokan attól tartottak, a felvonulók között lévő szélsőjobboldali nacionalisták megzavarhatják a nyugalmat. ","shortLead":"Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való...","id":"20181111_Bekeben_telt_a_lengyel_fuggetlenseg_szazadik_evforduloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e734-95d3-47c9-adc1-14f46c177715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a676e1-60ef-4c7e-8622-c562d8c9a35b","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Bekeben_telt_a_lengyel_fuggetlenseg_szazadik_evforduloja","timestamp":"2018. november. 11. 19:23","title":"Békében telt a lengyel függetlenség századik évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd6453d-e814-4fec-a25e-f75dfcbb0453","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem véd a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen az omega-3 és a D-vitamin. ","shortLead":"Nem véd a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen az omega-3 és a D-vitamin. ","id":"20181112_Nepszeru_taplalekkiegeszitokrol_derult_ki_hogy_nem_is_olyan_hasznosak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd6453d-e814-4fec-a25e-f75dfcbb0453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb051b9-b2fb-4539-91d5-1d918e7239b9","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Nepszeru_taplalekkiegeszitokrol_derult_ki_hogy_nem_is_olyan_hasznosak","timestamp":"2018. november. 12. 10:19","title":"Népszerű táplálékkiegészítőkről derült ki, hogy nem is olyan hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-21 fok várható.","shortLead":"14-21 fok várható.","id":"20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af784cc3-8e5e-40bd-a30c-c6bd5797b036","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","timestamp":"2018. november. 12. 05:15","title":"Hétfőn is marad a frontmentes, kellemes őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","shortLead":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","id":"20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166fb46-723a-4d9c-8a78-af4d066b5e67","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","timestamp":"2018. november. 11. 10:53","title":"Hazám-díjat vehetett át Ráday Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Miért képtelen megbocsátani a magyar széljobb Ady Endrének? A nagy költő publicisztikáiból egyértelműen kiderül, mi is a baja egyeseknek – bizonyította be a hvg.hu soron következő podcast-adásában Király Levente, a Corvina kiadó főszerkesztője, aki Ady cikkeiből és Hofi előadásaiból állított össze a mai napig aktuális könyveket.","shortLead":"Miért képtelen megbocsátani a magyar széljobb Ady Endrének? A nagy költő publicisztikáiból egyértelműen kiderül, mi is...","id":"20181110_Fulke_Ady_jol_ismerte_a_NERt_Hofi_pedig_meg_Orban_Viktort_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff9c8b-ed30-4a46-9eb1-b3d8545bec35","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Fulke_Ady_jol_ismerte_a_NERt_Hofi_pedig_meg_Orban_Viktort_is","timestamp":"2018. november. 11. 11:15","title":"Fülke: Ady jól ismerte a NER-t, Hofi pedig még Orbán Viktort is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hatóság szerint a 43 éves Jermu Michael Salonen azután küldött csőbombát a Cryptopay nevű cégnek, hogy az ügyfélszolgálat nem küldött neki új jelszót.","shortLead":"A brit hatóság szerint a 43 éves Jermu Michael Salonen azután küldött csőbombát a Cryptopay nevű cégnek...","id":"20181112_bitcoin_cryptopay_london_csobomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f59d9-99a3-43bf-bb1c-4a2c09c74b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_bitcoin_cryptopay_london_csobomba","timestamp":"2018. november. 12. 10:33","title":"Nem kapott új jelszót, bombát küldött a BitCoin-cégnek egy svéd férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török elnök osztotta meg a felvételeket a szaúdi, amerikai és francia vezetéssel.","shortLead":"A török elnök osztotta meg a felvételeket a szaúdi, amerikai és francia vezetéssel.","id":"20181110_Hasogdzsiugy_tenyleg_keszult_hangfelvetel_a_gyilkossagrol_mar_Rijad_Washington_es_Parizs_is_meghallgatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737eaa0-d483-4854-9da4-7e8e9870a5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Hasogdzsiugy_tenyleg_keszult_hangfelvetel_a_gyilkossagrol_mar_Rijad_Washington_es_Parizs_is_meghallgatta","timestamp":"2018. november. 10. 15:57","title":"Hasogdzsi-ügy: tényleg készült hangfelvétel a gyilkosságról, már Rijád, Washington és Párizs is meghallgatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét legviccesebb rajza jelent meg a Politico brüsszeli hírportálon.","shortLead":"A hét legviccesebb rajza jelent meg a Politico brüsszeli hírportálon.","id":"20181110_Karikatura_olasz_zaszlot_tarto_nacionalistanak_latja_Orbant_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd4520-ea88-4919-ab91-592c738fffe1","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Karikatura_olasz_zaszlot_tarto_nacionalistanak_latja_Orbant_Trump","timestamp":"2018. november. 10. 14:50","title":"Karikatúra: olasz zászlót tartó nacionalistának látja Orbánt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]