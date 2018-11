Amíg nem jön egy olyan technológia, amivel az eddigieknél jóval nagyobb kapacitású akkumulátorokat lehet beszerelni az okostelefonokba – anélkül, hogy az méretnövekedéssel járna –, addig a gyártók kénytelenek olyan trükkökhöz folyamodni, ami befolyásolhatja a készülék energiafelhasználását. Ilyen például a készülékek processzorába ültetett "mesterséges intelligencia", ami elosztja a mobil erőforrásait, és lekapcsolja az appokat, ha azokra épp nincs szükség.

Az üzemidő feltornászásán azonban nemcsak a készülékgyártók segíthetnek, hanem az is, ha a rendszer támogatja a sötét módot. Ez az OLED kijelzők esetében ugyanis kitolhatja az üzemidőt, és a jelek szerint ez nemcsak elmélet, tényleg komoly hatással van az akkumulátor töltöttségi szintjére a funkció.

A SlashGear beszámolója szerint az Android Dev Summit fejlesztői konferencián egy diasorral mutatták meg, hogy az energiafelhasználás tekintetében micsoda különbség van egy sötét módban és egy normál módban használt készülék között. (A méréshez a 2016-os Pixel Max telefont használták.)

Szerencsére mindezt a Google is kezdi felismerni, a YouTube mobilos appja ugyanis nemrég kapta meg a sötét módot, és az üzenetküldéshez használt Android Messagesnek is van már ilyen funkciója. Emellett a Google a mobilos alkalmazásban és a Hírcsatornában is lehetőséget ad a sötét mód választására. Az igazi lépés viszont az lenne, ha az Android rendszerszinten is támogatná ezt a lehetőséget. (A Samsung a saját Android-verziójában már erre készül.)

