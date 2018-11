Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A KTAG vállalatnál razziáztak a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség rendőrei november 7-én Szlovákiában – írta a Bumm.sk.","shortLead":"A KTAG vállalatnál razziáztak a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség rendőrei november 7-én Szlovákiában – írta a Bumm.sk.","id":"20181115_Az_allamfo_utazasi_irodajaban_razziazott_a_Nemzeti_Bunuldozesi_Ugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46834836-0d42-428d-9885-cd4ef25e19a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Az_allamfo_utazasi_irodajaban_razziazott_a_Nemzeti_Bunuldozesi_Ugynokseg","timestamp":"2018. november. 15. 13:58","title":"A szlovák államfő utazási irodájában razziázott a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467348b-645e-4364-928d-1f8d67e1d514","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Marabu_FekNyuz_Niki_Gruevszki_a_NERpaholyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467348b-645e-4364-928d-1f8d67e1d514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc062155-5b56-42e3-be35-b4e815321914","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Marabu_FekNyuz_Niki_Gruevszki_a_NERpaholyban","timestamp":"2018. november. 15. 14:20","title":"Marabu FékNyúz: Niki Gruevszki a NER-páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0648a424-ed75-4137-aba1-144fd18c693c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben az amerikai gyártó tisztán elektromos hajtású újdonsága, melynek platóján akár egy betonkeverőt is lehet szállítani. Nem kis tempóval.","shortLead":"Érkezőben az amerikai gyártó tisztán elektromos hajtású újdonsága, melynek platóján akár egy betonkeverőt is lehet...","id":"20181115_sportkocsikhoz_hasonloan_gyorsulhat_a_tesla_hatalmas_villany_pickupja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0648a424-ed75-4137-aba1-144fd18c693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a19d3-2ee2-4309-bad7-138836fb8a40","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_sportkocsikhoz_hasonloan_gyorsulhat_a_tesla_hatalmas_villany_pickupja","timestamp":"2018. november. 15. 13:21","title":"Sportkocsikhoz hasonlóan gyorsulhat a Tesla hatalmas villanypickupja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat, és elefántürüléket lapátol.","shortLead":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat...","id":"20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b38ac-ed9e-4b1c-b862-7d4e7986d00a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","timestamp":"2018. november. 14. 18:39","title":"A szomorú mosolya miatt mémmé vált budapesti nyugdíjas lett a nyíregyházi állatkert reklámarca – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d5e7ae-57fa-431c-872a-fe81a73f1006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk a globális rendszer zavarai? A szabadkereskedelmi rend valóban leáldozóban van? Erről volt szó a HVG Beszélgetések a jövőről című vitasorozatán.","shortLead":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk a globális rendszer zavarai? A szabadkereskedelmi...","id":"20181116_Beszelgetesek_a_jovorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d5e7ae-57fa-431c-872a-fe81a73f1006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf5b9a-cbb9-419f-9bc5-221e48e75a9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Beszelgetesek_a_jovorol","timestamp":"2018. november. 16. 13:06","title":"Hogy bírhatja ki Magyarország, ha a nagyok vámháborúba kezdenek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnépszerűbb webanalitikai platformot használták fel a hackerek arra, hogy Bitcoint irányítsanak saját számlájukra. Trükkös megoldásuk azonban csak néhány napig működött, hála a példásan gyors észlelésnek és reagálásnak.","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb webanalitikai platformot használták fel a hackerek arra, hogy Bitcoint irányítsanak saját...","id":"20181114_statcounter_hackelese_rosszindulatu_scripttel_bitcoin_lopas_gateio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac533abd-cd76-4940-8162-c5bd08458911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_statcounter_hackelese_rosszindulatu_scripttel_bitcoin_lopas_gateio","timestamp":"2018. november. 14. 15:03","title":"Kering egy rosszindulatú kód a weben: kriptopénzt irányítottak saját számlájukra hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt kommunikációs igazgatója ezzel a kijelentésével szembemegy a Miniszterelnökség állásfoglalásával, mely szerint Magyarország nem kíván szuverén országok belügyeibe beavatkozni. Hídvéghi azt is mondta, vannak olyan szocialista vezetésű EU-tagállamok, ahol újságírókat gyilkolnak meg, máshol csak üldözik a politikai riválisokat.","shortLead":"A párt kommunikációs igazgatója ezzel a kijelentésével szembemegy a Miniszterelnökség állásfoglalásával, mely szerint...","id":"20181114_A_Fidesz_szerint_Gruevszkit_fenyegeti_a_macedon_baloldali_Soroskormany_ezert_megilleti_a_vedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cd0789-3921-47ba-9830-e646eea0c1c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_A_Fidesz_szerint_Gruevszkit_fenyegeti_a_macedon_baloldali_Soroskormany_ezert_megilleti_a_vedelem","timestamp":"2018. november. 14. 16:59","title":"A Fidesz szerint Gruevszkit fenyegeti a macedón, baloldali Soros-kormány, ezért megilleti a védelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]