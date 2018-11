Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"Pálmai Erika, Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az állampolgár több lehetőséget kap a hivatalokkal szembeni vitás ügyeiben, az állam pedig önmagát optimalizáló közigazgatással gazdagodik – így érvel az új bírósági rendszer kiépítése mellett Trócsányi László igazságügyi miniszter. Hallgatni sem bírja a politikai sejtetéseket, jövőre pedig felülvizsgálja a rendes bíróságok működését is.","shortLead":"Az állampolgár több lehetőséget kap a hivatalokkal szembeni vitás ügyeiben, az állam pedig önmagát optimalizáló...","id":"20181118_Trocsanyi_Laszlo_le_fogom_gyozni_a_bizalmatlansagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5454e319-6c96-45d2-869b-cf9abb9de334","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Trocsanyi_Laszlo_le_fogom_gyozni_a_bizalmatlansagot","timestamp":"2018. november. 18. 17:30","title":"Trócsányi László: Le fogom győzni a bizalmatlanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán avatják az új Sóstói Stadiont, de már most meglesheti, milyen lett.","shortLead":"Szerdán avatják az új Sóstói Stadiont, de már most meglesheti, milyen lett.","id":"20181118_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9178a78-3df4-4765-bce0-668da07be983","keywords":null,"link":"/sport/20181118_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_video","timestamp":"2018. november. 18. 08:15","title":"Nézzen be a Vidi új, 14 milliárdos stadionjába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüntetők megelégelték a magas árakat, az autósok pedig megpróbálták ellehetetleníteni a benzinkutak működését. ","shortLead":"A tüntetők megelégelték a magas árakat, az autósok pedig megpróbálták ellehetetleníteni a benzinkutak működését. ","id":"20181119_tulterheltek_a_benzinkutakat_a_385_forintos_benzinar_miatt_tuntettek_bulgariaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88f8c80-f471-4830-874b-699ea0d2e042","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_tulterheltek_a_benzinkutakat_a_385_forintos_benzinar_miatt_tuntettek_bulgariaban","timestamp":"2018. november. 19. 11:21","title":"Túlterhelték a benzinkutakat: a 385 forintos benzinár miatt tüntettek Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért? Miért jó az álló munkavégzés, és ha mégis ülni kell, azt hogyan tehetjük a legkíméletesebben? Tippek, trükkök az egészségünket kevésbé rongáló irodai, számítógépes munkavégzéshez.","shortLead":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért...","id":"lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a8d80f-a0c9-40ba-a722-36a0d7b1f3a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","timestamp":"2018. november. 19. 13:28","title":"Egész nap a monitor előtt ül? Akkor ezeket tegye meg egészsége érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint, hogy ne kerüljön bíróság elé az ügy.","shortLead":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint...","id":"20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d5eb3-a915-4074-937e-d6235bdf64d4","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","timestamp":"2018. november. 19. 10:41","title":"Peren kívül egyezne meg a BKV az oroszokkal a metrófelújítás kötbéréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új intézetet létrehozásától várja a HM hatékonyságot\r

","shortLead":"Új intézetet létrehozásától várja a HM hatékonyságot\r

","id":"20181118_Kozpontositjak_a_haditechnikai_kutatasfejlesztest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfc53e-d1a9-47e3-9f3f-5f70e7e25cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Kozpontositjak_a_haditechnikai_kutatasfejlesztest","timestamp":"2018. november. 18. 13:59","title":"Központosítják a haditechnikai kutatás-fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk a politikai aktivistaként is ismert Garri Kaszparov sakknagymesterrel, korábbi világbajnokkal folytatott csoportos háttérbeszélgetésen. A távolabbi jövőnk és a jövő májusi európai parlamenti választások miatt egyaránt aggódó Kaszparov a HVG kérdéseire is válaszolt. Azt mondja, Putyin a kibertérben nyerésre áll.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk...","id":"20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17daffc7-183f-476c-9e53-0fac4b9c77a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 19. 11:00","title":"Kaszparov: Magyarország egyértelműen ügynöke Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b2d9a8-e349-407f-ba96-99915013c969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évek óta velünk van ez a kis információs címke, de sokan még mindig nincsenek tisztában a jelentésével. ","shortLead":"Évek óta velünk van ez a kis információs címke, de sokan még mindig nincsenek tisztában a jelentésével. ","id":"20181119_ket_betu_es_egy_szam_de_mit_jelent_ez_a_minden_autogumin_ott_levo_kis_energiacimke_fogyasztas_zaj_teligumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b2d9a8-e349-407f-ba96-99915013c969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e22ad08-d4dd-4845-bbb1-0b1893e1c761","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_ket_betu_es_egy_szam_de_mit_jelent_ez_a_minden_autogumin_ott_levo_kis_energiacimke_fogyasztas_zaj_teligumi","timestamp":"2018. november. 19. 06:41","title":"Két betű és egy szám, de mit jelent ez a minden gumin ott lévő kis címke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]