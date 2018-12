Huawei: a franciák és a németek nem aggódnak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezetőség terve szerint a Videoton prémium gyártóvá válik a következő évek során.","shortLead":"A vezetőség terve szerint a Videoton prémium gyártóvá válik a következő évek során.","id":"20181207_188_milliardos_nyereseget_termelt_iden_Szeles_Gabor_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c81ff2d-a6ef-4c1b-bef2-8cb9cd466e0b","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_188_milliardos_nyereseget_termelt_iden_Szeles_Gabor_cege","timestamp":"2018. december. 07. 21:27","title":"188 milliárdos árbevételt termelt idén Széles Gábor cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79","c_author":"","category":"itthon","description":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","shortLead":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","id":"20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eda377-7546-437f-af7f-ab5747385d77","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","timestamp":"2018. december. 07. 10:45","title":"Meghalt Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b78bce6-5f27-4b78-88ca-cfafe02cff8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késes bűnözés megihletett egy művészt.","shortLead":"A késes bűnözés megihletett egy művészt.","id":"20181207_Dobbenetes_szoborral_emlekeznek_a_keses_tamadasok_angliai_aldozataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b78bce6-5f27-4b78-88ca-cfafe02cff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce346e-2289-4d63-9a51-53e25d24f86a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Dobbenetes_szoborral_emlekeznek_a_keses_tamadasok_angliai_aldozataira","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Döbbenetes szoborral emlékeznek a késes támadások angliai áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves Zainab Mughal véradókat keres, mivel kezelése mellett folyamatos vérátömlesztésre van szüksége. ","shortLead":"A kétéves Zainab Mughal véradókat keres, mivel kezelése mellett folyamatos vérátömlesztésre van szüksége. ","id":"20181207_Rengetegen_fogtak_ossze_hogy_segitsenek_egy_ritka_vercsoportu_beteg_kislanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da04c64d-9684-41b0-b6c9-78b8ea97c986","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Rengetegen_fogtak_ossze_hogy_segitsenek_egy_ritka_vercsoportu_beteg_kislanyon","timestamp":"2018. december. 07. 14:20","title":"Rengetegen fogtak össze, hogy segítsenek egy ritka vércsoportú beteg kislányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi felügyelőt nevez ki a fejük fölé.","shortLead":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi...","id":"20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451875a6-2f46-4fd9-855d-dd3bc695c177","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","timestamp":"2018. december. 07. 08:44","title":"Lepedőn és injekciós tűn kénytelen spórolni a csőd szélén álló Dél-pesti Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pénzt hír-, magazin- és kulturális műsorok gyártására lehet költeni.","shortLead":"A pénzt hír-, magazin- és kulturális műsorok gyártására lehet költeni.","id":"20181207_105_millio_forintot_oszt_szet_az_NMHH_a_helyi_televiziok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc04437-046b-4860-9686-1d0bd8f7006f","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_105_millio_forintot_oszt_szet_az_NMHH_a_helyi_televiziok_kozott","timestamp":"2018. december. 07. 15:47","title":"105 millió forintot oszt szét az NMHH a helyi televíziók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös videóban magyarázza el, miért rossz a modern televíziók képe.","shortLead":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös videóban...","id":"20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e8c76a-a96d-4019-be1f-24a15cbf6863","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Kevesen tudják, de van egy beállítás a tévékben, amit ha kikapcsol, jobb lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3a7f96-4e81-438a-b48e-15bb6da70fb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Útmutatót tett közzé a brit kormány arról, mi történik 2019. március 29-e után.","shortLead":"Útmutatót tett közzé a brit kormány arról, mi történik 2019. március 29-e után.","id":"20181206_A_magyarok_is_rosszul_jarnak_ha_megallapodas_nelkul_lesz_Brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a3a7f96-4e81-438a-b48e-15bb6da70fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b061d63-6673-4290-bdb4-91087a8f8e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_A_magyarok_is_rosszul_jarnak_ha_megallapodas_nelkul_lesz_Brexit","timestamp":"2018. december. 06. 15:58","title":"A kint élő magyarok is rosszul járnak, ha megállapodás nélkül lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]