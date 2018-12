Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a82eb0d3-24a1-4a44-9da1-e7943456c4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ez is a klímaváltozás miatt van.","shortLead":"És ez is a klímaváltozás miatt van.","id":"20181217_Ha_igy_haladunk_eljon_majd_az_ido_amikor_egyaltalan_nem_terem_krumpli_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a82eb0d3-24a1-4a44-9da1-e7943456c4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39eade9-dc7b-4f72-9095-cf72f4f91c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Ha_igy_haladunk_eljon_majd_az_ido_amikor_egyaltalan_nem_terem_krumpli_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 18. 06:00","title":"Ha így haladunk, eljön majd az idő, amikor egyáltalán nem terem krumpli Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár sokáig nem így gondoltuk, ma már tudjuk, hogy az érzelmek jelentős hatást gyakorolnak a gondolkodásra, a döntéshozatalra és a viselkedésre is. Ebből következik, hogy az a mód, ahogyan az érzelmeinket kezeljük, meghatározó lehet egészségi állapotunk szempontjából is. ","shortLead":"Bár sokáig nem így gondoltuk, ma már tudjuk, hogy az érzelmek jelentős hatást gyakorolnak a gondolkodásra...","id":"20181216_Egeszseges_akar_lenni_Kezelje_helyen_az_erzelmeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c29aa-d51b-4ed8-af3b-6e302a86e2dc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181216_Egeszseges_akar_lenni_Kezelje_helyen_az_erzelmeit","timestamp":"2018. december. 16. 20:15","title":"Egészséges akar lenni? Kezelje helyén az érzelmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova fejlődnünk. Sokan nem tudják, hogy a pénzen kívül mi a leghasznosabb adomány, ezért sokszor használhatatlan tárgyak tömkelege árasztja el a mélyszegénységben élőket. Összegyűjtöttük, hová és mit adhatnak le azok, akik az utolsó pillanatban adakoznának.","shortLead":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova...","id":"20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05e052-491b-46e7-b52a-42821f6e6789","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","timestamp":"2018. december. 17. 17:53","title":"Az adományozás nem lomtalanítás – hogyan adakozzunk jól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c34552c-23df-4bc7-aceb-69584c71a763","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás szinkrontolmácsokról szóló filmje, Osvárt Andrea főszereplésével ott van a legjobbak között. ","shortLead":"Tóth Barnabás szinkrontolmácsokról szóló filmje, Osvárt Andrea főszereplésével ott van a legjobbak között. ","id":"20181218_Bejutott_egy_magyar_rovidfilm_az_Oscareselyesek_szukitett_listajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c34552c-23df-4bc7-aceb-69584c71a763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30d3b48-5dff-41f8-a023-0d82e27d4702","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Bejutott_egy_magyar_rovidfilm_az_Oscareselyesek_szukitett_listajara","timestamp":"2018. december. 18. 12:00","title":"Bejutott egy magyar rövidfilm az Oscar-esélyesek szűkített listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik kiutasítanak egy menedékkérő magyar családot.","shortLead":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik...","id":"20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9618412-6e00-49e8-9803-45c49a989734","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","timestamp":"2018. december. 17. 13:30","title":"Kiutasítanak egy magyar családot Kanadából, akik a bántalmazó apa miatt menekültek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f4b53f-eb6b-43de-bfa6-b1d4428be819","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb megrázó történet került elő az amerikai producer ügyében.","shortLead":"Újabb megrázó történet került elő az amerikai producer ügyében.","id":"20181216_Weinstein_azzal_dicsekedett_hogy_lefekudt_Jennifer_Lawrenceszel_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f4b53f-eb6b-43de-bfa6-b1d4428be819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d67ffb0-8b09-43f3-bf95-57135dd2a19a","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Weinstein_azzal_dicsekedett_hogy_lefekudt_Jennifer_Lawrenceszel_","timestamp":"2018. december. 16. 20:10","title":"Weinstein azzal dicsekedett, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója ejtette teherbe, de Salvadorban minden körülmények között tiltják a terhesség megszakítását. Egy bíróság mégis úgy döntött: a nő nem követett el bűncselekményt. ","shortLead":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója...","id":"20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9380cf-547a-4a43-9fe4-fda3737769ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","timestamp":"2018. december. 18. 10:32","title":"Szabadon engedték a salvadori nőt, akit teherbe ejtett a megerőszakolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg régi szakemberek és a szakszervezeti tagok kerültek a feketelistára.","shortLead":"Főleg régi szakemberek és a szakszervezeti tagok kerültek a feketelistára.","id":"20181218_Nepszava_100_regi_dolgozojat_meg_karacsony_elott_lapatra_teszi_az_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638cead-e175-4ef0-948e-bf256215c882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Nepszava_100_regi_dolgozojat_meg_karacsony_elott_lapatra_teszi_az_ASZ","timestamp":"2018. december. 18. 14:21","title":"Népszava: 100 régi dolgozóját még karácsony előtt lapátra teszi az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]