Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek a január 19-ére tervezett országos megmozdulásban. ","shortLead":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek...","id":"20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed0d1b-4e36-48a0-9b85-135bcd705f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","timestamp":"2019. január. 07. 17:08","title":"16 városban már biztos lesz blokád január 19-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) tett feljelentést. ","shortLead":"Az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) tett feljelentést. ","id":"20190108_Hat_ev_bortont_kaptak_egy_cegcsoport_tagjai_mert_elcsaltak_770_millio_eus_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120ac64-ccfa-4135-bd65-17e6bde4d3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Hat_ev_bortont_kaptak_egy_cegcsoport_tagjai_mert_elcsaltak_770_millio_eus_penzt","timestamp":"2019. január. 08. 09:14","title":"Hat év börtönt kaptak egy cégcsoport tagjai, mert elcsaltak 770 millió EU-s pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","shortLead":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","id":"20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a13f1a-0e9d-4de7-aace-c971aee3c86f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","timestamp":"2019. január. 07. 08:03","title":"Befektetők vásárolják fel az új lakásokat, hogy kiadják albérletnek – mi lesz az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmékbe térhet vissza Sussex hercegnője.","shortLead":"A Briliáns elmékbe térhet vissza Sussex hercegnője.","id":"20190107_Milliokat_kinalnak_Meghan_Marklenek_egy_utolso_szerepert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941f26c8-ed69-467f-aa2e-7eeea49e6ffc","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Milliokat_kinalnak_Meghan_Marklenek_egy_utolso_szerepert","timestamp":"2019. január. 07. 08:56","title":"Milliókat kínálnak Meghan Markle-nek egy utolsó szerepért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség változási lehetőségeit és annak megítélését gondolta végig.","shortLead":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség...","id":"20190106_O_mar_nem_az_az_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c773a981-2d47-4b11-bee5-c38c2f3975e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190106_O_mar_nem_az_az_ember","timestamp":"2019. január. 06. 20:15","title":"„Ő már nem az az ember” – Mennyire tudunk megváltozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd95da1a-1de0-49f4-bbf4-8317fb466147","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az extrémsportoló első magyarként, a szárazföld, vagyis az Antarktisz partjáról indulva 44 nap és 4 óra alatt teljesítette a 917 kilométeres távot, egy 94 kilós szánt húzva maga után – közölte az expedíció PR-ügynöksége hétfőn este. ","shortLead":"Az extrémsportoló első magyarként, a szárazföld, vagyis az Antarktisz partjáról indulva 44 nap és 4 óra alatt...","id":"20190108_rakonczay_gabor_extrem_sport_deli_sark_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd95da1a-1de0-49f4-bbf4-8317fb466147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90572c8-3c93-4488-9a4c-5cefcb512a99","keywords":null,"link":"/sport/20190108_rakonczay_gabor_extrem_sport_deli_sark_antarktisz","timestamp":"2019. január. 08. 05:15","title":"Elérte a Déli-sarkot Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majkának pedig azt üzente: szereti és mindenben igaza volt. A januári fellépéseit lemondja.\r

\r

","shortLead":"Majkának pedig azt üzente: szereti és mindenben igaza volt. A januári fellépéseit lemondja.\r

\r

","id":"20190107_Curtis_bejelentette_befekszik_egy_rehabilitacios_kozpontba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a0fdf-8e3a-4522-9116-6c8df4efebc1","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Curtis_bejelentette_befekszik_egy_rehabilitacios_kozpontba","timestamp":"2019. január. 07. 11:11","title":"Curtis bejelentette, befekszik egy rehabilitációs központba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81721282-ee85-4129-a9a4-d12069ac0c07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész az Alelnökben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat vett át a hétvégén. Mint fogalmazott: maga a sátán inspirálta. ","shortLead":"A színész az Alelnökben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat vett át a hétvégén. Mint fogalmazott: maga a sátán...","id":"20190107_Christian_Bale_az_anyja_helyett_a_satannak_koszonte_meg_az_inspiraciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81721282-ee85-4129-a9a4-d12069ac0c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78730160-3957-4666-a56a-d1b98a84e202","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Christian_Bale_az_anyja_helyett_a_satannak_koszonte_meg_az_inspiraciot","timestamp":"2019. január. 07. 11:00","title":"Christian Bale a sátánnak köszönte meg a Golden Globe-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]