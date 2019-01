Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb841e1-b471-45d3-8883-9dd3863c81d9","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ténylegesen hétfőn rajtolt el a főpolgármester-jelölti előválasztás folyamata, bár a kezdő dátumot nem sikerült eltalálni az erre létrehozott internetes oldalon. Összeszedtük, mit kell tudnia annak, aki ki szeretné választani Tarlós István kihívóját. ","shortLead":"Ténylegesen hétfőn rajtolt el a főpolgármester-jelölti előválasztás folyamata, bár a kezdő dátumot nem sikerült...","id":"20190108_fopolgarmester_elovalasztas_mszp_parbeszed_karacsony_puzser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb841e1-b471-45d3-8883-9dd3863c81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e6fc6-a6d7-424a-8d7c-115104ccf7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_fopolgarmester_elovalasztas_mszp_parbeszed_karacsony_puzser","timestamp":"2019. január. 08. 06:30","title":"Hamarosan kiválaszthatja, hogy ki verje meg Tarlós Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a96cd-fecc-4081-bc2b-bba80aab0ce8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem szenvedett maradandó sérülést Viktorija Gyemcsenko orosz szánkós, aki a szánkó világkupa königssee-i futamán bukott hatalmasat, s miután beütötte a fejét, elvesztette az eszméletét. ","shortLead":"Nem szenvedett maradandó sérülést Viktorija Gyemcsenko orosz szánkós, aki a szánkó világkupa königssee-i futamán bukott...","id":"20190106_Sokkal_jobban_van_a_hatalmasat_bukott_orosz_szankos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db2a96cd-fecc-4081-bc2b-bba80aab0ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c202fa-e945-4f16-8914-7762daade030","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Sokkal_jobban_van_a_hatalmasat_bukott_orosz_szankos","timestamp":"2019. január. 06. 16:42","title":"Sokkal jobban van a hatalmasat bukott orosz szánkós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De persze visszautasította az ajánlatot. ","shortLead":"De persze visszautasította az ajánlatot. ","id":"20190107_Korda_Gyorgy_szuletesnap_feleseg_hazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe9a7db-0218-4341-84b7-6583ad252d52","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Korda_Gyorgy_szuletesnap_feleseg_hazassag","timestamp":"2019. január. 07. 09:26","title":"Korda György: Egy nő 850 millió forintot kínált, hogy elvegyem feleségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi repülőtéren (Schönefeld, Tegel), de egész nap késésekkel kell számolni.","shortLead":"Befejeződött a biztonsági szolgálatok dolgozóinak figyelmeztető sztrájkja hétfő délelőtt a két berlini nemzetközi...","id":"20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87551522-912c-4e04-9ece-db6022ae75ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a29be2-b25b-40fb-9a58-334454f324d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190107_berlin_repuloter_tegel_schonefeld_sztrajk_repules","timestamp":"2019. január. 07. 10:53","title":"Berlin repterein véget ért a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","shortLead":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","id":"20190107_ferrari_F1_arrivabene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef180f1b-e186-49b5-a665-5c09f584e277","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_ferrari_F1_arrivabene","timestamp":"2019. január. 07. 16:59","title":"Menesztették a Ferrari F1-es főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A Szíriusz téren lámpatesteket döntöttek ki.\"","shortLead":"\"A Szíriusz téren lámpatesteket döntöttek ki.\"","id":"20190107_Mar_a_rendorseg_is_gond_nelkul_hasznalja_egy_hodmezovasarhelyi_ter_nevet_amit_a_Ketfarku_talalt_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77808094-59c4-4030-bfb9-d9cfa1b8c868","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mar_a_rendorseg_is_gond_nelkul_hasznalja_egy_hodmezovasarhelyi_ter_nevet_amit_a_Ketfarku_talalt_ki","timestamp":"2019. január. 07. 17:50","title":"Már a rendőrség is gond nélkül használja a hódmezővásárhelyi tér nevét, amit a Kétfarkú talált ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","shortLead":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","id":"20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d72e69-0223-4e8d-bd87-7d1ebdb78746","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. január. 08. 08:36","title":"Ma adják át követeléseiket a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4cfc799-8933-4e3e-b639-4a567e9411c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan település is akad, ahol jelentősen csökkentették az adó mértékét, csak legyen, aki befizeti.","shortLead":"Olyan település is akad, ahol jelentősen csökkentették az adó mértékét, csak legyen, aki befizeti.","id":"20190107_Megemeltek_az_idegenforgalmi_adot_tobb_nepszeru_turistacelpontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4cfc799-8933-4e3e-b639-4a567e9411c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec570b9-a38b-4022-8b3d-f14dedccf0a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Megemeltek_az_idegenforgalmi_adot_tobb_nepszeru_turistacelpontnal","timestamp":"2019. január. 07. 08:39","title":"Megemelték az idegenforgalmi adót több népszerű turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]