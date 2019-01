Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdb37f26-4451-45cb-8358-a8f88e068af7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több tízezren kísérték Pawel Adamowicz koporsóját, Lengyelországban nemzeti gyásznapot hirdettek.","shortLead":"Több tízezren kísérték Pawel Adamowicz koporsóját, Lengyelországban nemzeti gyásznapot hirdettek.","id":"20190119_Eltemettek_a_meggyilkolt_gdanski_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb37f26-4451-45cb-8358-a8f88e068af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1f7925-1b61-4316-8dac-cad8343cff0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Eltemettek_a_meggyilkolt_gdanski_polgarmestert","timestamp":"2019. január. 19. 17:10","title":"Eltemették a meggyilkolt gdanski polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét izraeli rakétát semmisített meg a szíriai légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Hét izraeli rakétát semmisített meg a szíriai légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","id":"20190120_Orosz_hadsereg_izraeli_raketakat_lott_le_a_sziriai_legvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f01d92d-96da-4ef8-9127-b3ea9c36f318","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Orosz_hadsereg_izraeli_raketakat_lott_le_a_sziriai_legvedelem","timestamp":"2019. január. 20. 16:43","title":"Orosz hadsereg: izraeli rakétákat lőtt le a szíriai légvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","shortLead":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","id":"20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cd5d04-1623-4a68-81ca-899d917661a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","timestamp":"2019. január. 21. 11:11","title":"Közjegyzőnek álcázott csalók kérnek pénzt a lakásvásárlóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal szerződést bontottak, korábbi területüket sorompó és kopasz biztonsági őrök védik, délután fél 5-től senki sem mehet a tó partjára. Ez a Modern Városok Programról, benne a Fertő tó felújításáról szóló cikksorozatunk harmadik része. ","shortLead":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal...","id":"20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6deae57-a38d-48bd-b4d3-29fb785be481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","timestamp":"2019. január. 21. 11:10","title":"Partra vetette a tervezett nagyberuházás a Fertő tavi hajóztatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70a7aa5-efab-4811-89b0-0b5daa5df5d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz gyűrűi, melyek a Naprendszer legkülönlegesebb látványosságai közé tartoznak, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) kutatói szerint nagyon fiatalok: 10-100 millió évesek lehetnek. Eközben maga a Szaturnusz a Naprendszer többi bolygójához hasonlóan 4,5 milliárd éves, tehát a gyűrűk kialakulása a Naprendszer történetében „a tegnapi napnak számít”.","shortLead":"A Szaturnusz gyűrűi, melyek a Naprendszer legkülönlegesebb látványosságai közé tartoznak, az amerikai űrkutatási...","id":"20190121_nagyon_fiatalok_a_szaturnusz_gyurui_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d70a7aa5-efab-4811-89b0-0b5daa5df5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58083998-36b0-4cbd-959e-96e88aaa1bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nagyon_fiatalok_a_szaturnusz_gyurui_kor","timestamp":"2019. január. 21. 07:02","title":"100 millió éves titok derült ki a Szaturnusz gyűrűiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba524fd8-a167-4896-8027-d9fe5195ecd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ember tragédiáját nem tudták befejezni, díszletelemek hibásodtak meg. ","shortLead":"Az ember tragédiáját nem tudták befejezni, díszletelemek hibásodtak meg. ","id":"20190121_Felbeszakatt_egy_eloadas_a_Nemzeti_Szinhazban_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba524fd8-a167-4896-8027-d9fe5195ecd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ef010e-22f7-4272-966a-d33f380b884d","keywords":null,"link":"/kultura/20190121_Felbeszakatt_egy_eloadas_a_Nemzeti_Szinhazban_vasarnap","timestamp":"2019. január. 21. 10:21","title":"Félbeszakadt egy előadás a Nemzeti Színházban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci teniszlegenda hatszor nyerte meg az Australian Opent, de elkövette azt a hibát, hogy az öltözőbe menet nem volt a nyakában a versenyre szóló azonosító kártyája. A biztonsági őr ezért megállította. A videóból kiderül, hogy Federer nem egy hisztis sportember. ","shortLead":"A svájci teniszlegenda hatszor nyerte meg az Australian Opent, de elkövette azt a hibát, hogy az öltözőbe menet nem...","id":"20190119_Roger_kicsoda_Feltartoztatta_a_biztonsagi_or_Federert__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa790fb9-7e10-4633-9b46-eaa10b51cb2c","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Roger_kicsoda_Feltartoztatta_a_biztonsagi_or_Federert__video","timestamp":"2019. január. 19. 17:04","title":"Roger kicsoda? Feltartóztatta a biztonsági őr Federert - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámleépítéssel kell takarékoskodnia az ELTE bölcsészettudományi és természettudományi karának. ","shortLead":"Létszámleépítéssel kell takarékoskodnia az ELTE bölcsészettudományi és természettudományi karának. ","id":"20190121_5070_oktatot_kuldenek_el_az_ELTE_ket_kararol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517a8e25-df46-4df7-a86d-5ad05ef7adc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_5070_oktatot_kuldenek_el_az_ELTE_ket_kararol","timestamp":"2019. január. 21. 09:13","title":"50-70 oktatót küldenek el az ELTE két karáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]