Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint jelentős minőségkülönbség van a két együttes között.","shortLead":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint...","id":"20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b74f0-0393-41a9-aab0-f912ca8e418f","keywords":null,"link":"/sport/20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 13. 11:43","title":"\"A PSG más szintet képvisel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73351225-25ca-43e1-a219-6c2dc0f0a4cc","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg lehet a napi alvásmennyiséget hatékonyan csökkenteni és így időt nyerni? Egyesek szerint igen. Megmutatjuk, hogyan!","shortLead":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73351225-25ca-43e1-a219-6c2dc0f0a4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2019. február. 14. 12:25","title":"Kevesebb alvás büntetlenül? Lehetséges, ha okosan csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"Mohai V.Lajos","category":"kultura","description":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely Tandori Dezső Kossuth-díjának az apropóján született.","shortLead":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely...","id":"20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f708713-4dbc-4cbe-9645-c2a6fa8e7090","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","timestamp":"2019. február. 13. 16:10","title":"Tandori Dezső Kossuth-díja: a clown délutánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense súlyos állapotba került.","shortLead":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense...","id":"20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e8e591-e583-4c37-9d6b-72d8236eedff","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","timestamp":"2019. február. 13. 14:20","title":"Nem tud elég jól angolul, eltiltottak a gyógyítástól egy magyar orvost Manchesterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májustól nem tudják vállalni az előadásokat. ","shortLead":"Májustól nem tudják vállalni az előadásokat. ","id":"20190213_A_tao_miatt_az_Operettszinhaz_nem_jatssza_az_eloadasait_az_Atriumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1a921f-9e69-413d-9233-f1b9e1109918","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_A_tao_miatt_az_Operettszinhaz_nem_jatssza_az_eloadasait_az_Atriumban","timestamp":"2019. február. 13. 12:51","title":"A tao miatt az Operettszínház nem játssza az előadásait az Átriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","shortLead":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","id":"20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151ae18f-a4ce-42d1-a015-8788d381e5b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","timestamp":"2019. február. 13. 17:29","title":"Koncz Zsuzsa: A fiatalok gyakorlatban is tudni akarják, milyen a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5826732-bb32-4661-a005-9098ddd278a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Személyeskedéstől sem mentes meghallgatást tartottak ma a hágai európai ügyek bizottságában a magyar és a lengyel jogállamiságról. A kérdés csak az, lesz-e bármi következménye Orbán Viktor kormányára nézve. ","shortLead":"Személyeskedéstől sem mentes meghallgatást tartottak ma a hágai európai ügyek bizottságában a magyar és a lengyel...","id":"20190214_De_megis_mi_koze_Hollandianak_a_magyar_demokraciahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5826732-bb32-4661-a005-9098ddd278a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478ae3b8-ec2f-436b-bd10-eac5b1327b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_De_megis_mi_koze_Hollandianak_a_magyar_demokraciahoz","timestamp":"2019. február. 14. 20:00","title":"De mégis, mi köze Hollandiának a magyar demokráciához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190214_Tankcsapdat_ad_elo_az_RTL_hiradosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42827caa-d686-4811-ab6a-61f9359b05e5","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Tankcsapdat_ad_elo_az_RTL_hiradosa","timestamp":"2019. február. 14. 10:39","title":"Tankcsapdát ad elő az RTL híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]