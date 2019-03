Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82047cce-2021-4533-bcfa-943289d6de03","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kapnak egy kis ráadást a moziban.","shortLead":"Kapnak egy kis ráadást a moziban.","id":"20190228_A_mazlista_amerikaiak_megnezhetik_a_Csillag_szuletik_hosszabb_verziojat_is_moziban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82047cce-2021-4533-bcfa-943289d6de03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6303d29b-0226-48c6-b478-9c960e5c8eb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_A_mazlista_amerikaiak_megnezhetik_a_Csillag_szuletik_hosszabb_verziojat_is_moziban","timestamp":"2019. február. 28. 12:00","title":"A mázlista amerikaiak megnézhetik a Csillag születik hosszabb verzióját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az nem teljesen egyértelmű, hogy miért marad el a kolozsvári buli.","shortLead":"Az nem teljesen egyértelmű, hogy miért marad el a kolozsvári buli.","id":"20190228_Megint_elmarad_Curtis_egy_fellepese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eac653-8e0c-401e-bbc1-83644240a7d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Megint_elmarad_Curtis_egy_fellepese","timestamp":"2019. február. 28. 11:30","title":"Megint elmarad Curtis egy fellépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a negyeddöntőben a svájci klasszissal mérkőzik a 2,9 millió dollár (812 millió forint) összdíjazású, dubaji keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező a negyeddöntőben a svájci klasszissal mérkőzik a 2,9 millió dollár (812 millió forint) összdíjazású...","id":"20190227_fucsovics_marton_roger_federer_tenisz_dubaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd57f6d-b549-4a35-bd48-f6a10c656669","keywords":null,"link":"/sport/20190227_fucsovics_marton_roger_federer_tenisz_dubaj","timestamp":"2019. február. 27. 19:10","title":"Fucsovicsnak Federert kellene legyőznie Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi színtéren ismeretlen csoport meg akarja dönteni Kim Dzsong Un hatalmát. ","shortLead":"A nemzetközi színtéren ismeretlen csoport meg akarja dönteni Kim Dzsong Un hatalmát. ","id":"20190301_Ellenkormanyt_alakitott_egy_szamuzott_eszakkoreai_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b896110b-0ed5-431e-a43a-ad2d664f7a15","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ellenkormanyt_alakitott_egy_szamuzott_eszakkoreai_csoport","timestamp":"2019. március. 01. 12:17","title":"Ellenkormányt alakított egy száműzött észak-koreai csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A cég nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. ","shortLead":"A cég nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. ","id":"20190228_Koser_katalogus_IKEA_per_diszkriminacio_szervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415a1282-752c-4171-acc6-0dd9950af76b","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Koser_katalogus_IKEA_per_diszkriminacio_szervezet","timestamp":"2019. február. 28. 15:23","title":"Nőket mellőző katalógusa miatt pereli az IKEA-t egy izraeli nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek továbbra sem jósolnak kétharmadot.","shortLead":"A Fidesznek továbbra sem jósolnak kétharmadot.","id":"20190301_Visszaszorul_a_Neppart_feljon_a_DK__itt_az_uj_mandatumbecsles_az_EPvalasztasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758bb9a9-e6b0-4e89-8756-ce3605a8c399","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Visszaszorul_a_Neppart_feljon_a_DK__itt_az_uj_mandatumbecsles_az_EPvalasztasokra","timestamp":"2019. március. 01. 12:06","title":"Visszaszorul a Néppárt, feljön a DK – itt az új mandátumbecslés az EP-választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71385a6a-b520-4de8-bdf3-9fd5a9939491","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Az európai liberálisok reménységének sikerült addig védenie a zsidókat, amíg leantiszemitázta jelentős részüket.","shortLead":"Az európai liberálisok reménységének sikerült addig védenie a zsidókat, amíg leantiszemitázta jelentős részüket.","id":"20190228_revesz_legyen_on_is_antiszemita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71385a6a-b520-4de8-bdf3-9fd5a9939491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544bb42-75e2-4e05-88ec-2a4314f547e6","keywords":null,"link":"/velemeny/20190228_revesz_legyen_on_is_antiszemita","timestamp":"2019. február. 28. 12:07","title":"Révész: Legyen Ön is antiszemita!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ddf107-4314-4ca6-b8fb-f8e5946e34a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök már annyi, valós eredményt alig hozó csúcstalálkozót minősített áttörésnek, hogy most, amikor nem lelkendezett a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott vietnami tárgyalás után, igencsak meglepte a világot. Már csak azért is, mert a csúcs előtti Twitter-bejegyzéseiben arról írt, hogy Észak-Korea fénysebességű gazdasági fejlődés előtt áll.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök már annyi, valós eredményt alig hozó csúcstalálkozót minősített áttörésnek, hogy most...","id":"20190228_Trump_kim_talalkozo_hanoi_kudarc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3ddf107-4314-4ca6-b8fb-f8e5946e34a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4613e8fe-4f37-4b90-8c73-770cdf548af3","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_kim_talalkozo_hanoi_kudarc","timestamp":"2019. február. 28. 14:10","title":"Kudarc vagy arcmentő akció, hogy Trump faképnél hagyta Kimet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]