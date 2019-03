Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő gyilkosa a házban hagyta vasárnap a 10 hónapos kisfiút, akit csak hétfő reggel találtak meg. ","shortLead":"A nő gyilkosa a házban hagyta vasárnap a 10 hónapos kisfiút, akit csak hétfő reggel találtak meg. ","id":"20190227_Egesz_ejszakara_magara_maradt_halott_anyjaval_a_Kajarpecen_meggyilkolt_no_kisfia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893dd6b-581a-4166-9b39-da726f16b262","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egesz_ejszakara_magara_maradt_halott_anyjaval_a_Kajarpecen_meggyilkolt_no_kisfia","timestamp":"2019. február. 27. 08:27","title":"Egész éjszakára magára maradt halott anyjával a Kajárpécen meggyilkolt nő kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","shortLead":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","id":"20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e2b977-fd00-4309-94f9-12f8e13bde79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","timestamp":"2019. február. 28. 09:27","title":"Áder rábólintott Orbán javaslatára: újra Matolcsy lesz az MNB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök-vezérigazgató korábban a részvények tíz százaléka felett rendelkezett.","shortLead":"Az elnök-vezérigazgató korábban a részvények tíz százaléka felett rendelkezett.","id":"20190228_Ujra_tulajdonos_lett_az_MKB_Bankban_Balog_Adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d3b25-6d37-45f3-b0c6-f2183e0aa930","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujra_tulajdonos_lett_az_MKB_Bankban_Balog_Adam","timestamp":"2019. február. 28. 11:57","title":"Újra tulajdonos lett az MKB Bankban Balog Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rossz tájékoztatóval kiadott készítményeket visszavonták, de a hiba a gyógyszer minőségét nem érinti.","shortLead":"A rossz tájékoztatóval kiadott készítményeket visszavonták, de a hiba a gyógyszer minőségét nem érinti.","id":"20190227_Vigyazzon_rossz_betegtajekoztato_kerult_egy_legcsogyulladasra_hasznalt_gyogyszer_dobozaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0010be0-64ca-4301-8bae-02d0b0a81618","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vigyazzon_rossz_betegtajekoztato_kerult_egy_legcsogyulladasra_hasznalt_gyogyszer_dobozaba","timestamp":"2019. február. 27. 17:40","title":"Vigyázzon, rossz betegtájékoztató került egy légcsőgyulladásra használt gyógyszer dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják.","shortLead":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják.","id":"20190228_Ferfi_pofon_gyerek_rendorseg_Westend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0814d8-1309-44c9-8a82-2ae43909f1ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Ferfi_pofon_gyerek_rendorseg_Westend","timestamp":"2019. február. 28. 18:03","title":"Megvan a férfi, aki megpofozott egy tízéves gyereket a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25212505-5e8a-43ff-a646-32c3b13348eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik indiai pilótát elfogták. ","shortLead":"Az egyik indiai pilótát elfogták. ","id":"20190227_Lelott_ket_indiai_harci_gepet_a_pakisztani_legiero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25212505-5e8a-43ff-a646-32c3b13348eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11485bce-4036-445f-be26-4de527f7227d","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Lelott_ket_indiai_harci_gepet_a_pakisztani_legiero","timestamp":"2019. február. 27. 08:30","title":"Lelőtt két indiai harci gépet a pakisztáni légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek is beillő helyzeteket szül a létszámhiány, a fizetős betegek becsatornázása és a várólisták rövidítésének felülről érkező nyomása.\r

\r

","shortLead":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek...","id":"20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd435daa-9517-49ec-9e67-f8797cab23e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. február. 28. 10:58","title":"\"Orosz rulett\" - újabb hátborzongató beszámoló a magyar egészsügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0913be2-5e63-4ccb-9345-a5758cf87bf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A VII. kerületi polgármester szerint a kiadhatóság miatt kell némi átalakítást végezni. ","shortLead":"A VII. kerületi polgármester szerint a kiadhatóság miatt kell némi átalakítást végezni. ","id":"20190228_Ketmilliardert_ujiitottak_fel_most_ujabb_100_milliot_koltenek_a_Klauzal_teri_piacra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0913be2-5e63-4ccb-9345-a5758cf87bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3899856-5bb7-42ed-b3e2-f4aaa3ae7609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ketmilliardert_ujiitottak_fel_most_ujabb_100_milliot_koltenek_a_Klauzal_teri_piacra","timestamp":"2019. február. 28. 14:36","title":"Kétmilliárdért újították fel, most újabb 100 milliót költenek a Klauzál téri piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]