[{"available":true,"c_guid":"005c8d09-584a-4f4f-84ee-f6dd15a4337a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkcióval jelentkeztek a Facebook fejlesztői, így mostantól már a Történetekben is megoszthatjuk az eseményeket.","shortLead":"Új funkcióval jelentkeztek a Facebook fejlesztői, így mostantól már a Történetekben is megoszthatjuk az eseményeket.","id":"20190228_facebook_esemeny_megosztasa_tortonetek_stories_poszt_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=005c8d09-584a-4f4f-84ee-f6dd15a4337a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e248ca97-8cc8-4bd7-8808-ff61bbe55f37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_facebook_esemeny_megosztasa_tortonetek_stories_poszt_bejegyzes","timestamp":"2019. február. 28. 19:03","title":"Jött egy új funkció a Facebookra, mostantól így is megoszthatja eseményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki.","shortLead":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges...","id":"20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443790d4-8771-4955-8ca1-5feb3e51eb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","timestamp":"2019. március. 01. 13:00","title":"Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reményvesztettség, alkoholizmus, depresszió, önsorsrontás – tömören ezeket mondta a Quimby frontembere a mai magyar állapotokról.","shortLead":"Reményvesztettség, alkoholizmus, depresszió, önsorsrontás – tömören ezeket mondta a Quimby frontembere a mai magyar...","id":"20190301_Kiss_Tibor_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccade32d-a0a0-4358-a8cf-e59b72ab0a68","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Kiss_Tibor_interju","timestamp":"2019. március. 01. 13:25","title":"Kiss Tibi: Be kellene dobni az országot egy mosógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S10 és S10+ ujjlenyomat-olvasója az ultrahangos technológia miatt speciális kijelzővédő fóliát igényel. A cég most egy jó hírrel állt elő.","shortLead":"A Samsung Galaxy S10 és S10+ ujjlenyomat-olvasója az ultrahangos technológia miatt speciális kijelzővédő fóliát...","id":"20190301_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_specialis_kijelzovedo_folia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95511fb4-8a58-4f9c-a5c2-d58a21860524","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_specialis_kijelzovedo_folia","timestamp":"2019. március. 01. 15:33","title":"A magyar vásárlók is örülhetnek: fontos dolog derült ki a Samsung Galaxy S10-ről és S10+-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","id":"20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12dd1c-8955-44fb-9ee9-c0df7a875d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","timestamp":"2019. március. 01. 12:03","title":"Rég várt újítás került a Google Dokumentumokba, de még nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most beszéltek erről először a nagyközönségnek.","shortLead":"Most beszéltek erről először a nagyközönségnek.","id":"20190301_Ed_Sheeran_titokban_osszehazasodott_gyerekkori_iskolatarsaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a8b4e3-1ee8-4f31-a10f-d8da30220931","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Ed_Sheeran_titokban_osszehazasodott_gyerekkori_iskolatarsaval","timestamp":"2019. március. 01. 11:50","title":"Ed Sheeran titokban összeházasodott gyerekkori iskolatársával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","shortLead":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","id":"20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ec34-cb29-4cfd-9de2-73c915ef8b83","keywords":null,"link":"/sport/20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","timestamp":"2019. március. 01. 20:51","title":"Lionel Messi visszatér az argentin válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem pályáztak az MTA-kutatóintézetek arra a 17 milliárd forintra, amit visszatart tőlük a Palkovics László vezette innovációs minisztérium. A helyzet pattanásig feszült, az elnökség titkolózik és tárgyal, közben fogy a pénz, a kutatók nem biztosak abban, hogy az áprilisi fizetésüket megkapják. A kérdés, ki adja fel előbb: Palkovics László vagy az MTA-elnök Lovász László.","shortLead":"Nem pályáztak az MTA-kutatóintézetek arra a 17 milliárd forintra, amit visszatart tőlük a Palkovics László vezette...","id":"20190301_Az_optimista_forgatokonyvek_szerint_fel_eve_van_az_MTAnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea98fc-fe26-4969-88e1-48403449bd67","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Az_optimista_forgatokonyvek_szerint_fel_eve_van_az_MTAnak","timestamp":"2019. március. 01. 20:00","title":"Az optimista forgatókönyvek szerint fél évig húzhatja így az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]