Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők egy embert kórházba szállítottak, aki megpróbálta megfékezni a lángokat. ","shortLead":"A mentők egy embert kórházba szállítottak, aki megpróbálta megfékezni a lángokat. ","id":"20190302_Kigyulladt_egy_salgotarjani_hajlektalanszallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8882b8e2-a37c-417c-8867-0e4fc168501d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kigyulladt_egy_salgotarjani_hajlektalanszallo","timestamp":"2019. március. 02. 12:55","title":"Kigyulladt egy salgótarjáni hajléktalanszálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5b454-9ad3-4920-8edc-9aa2a77f2586","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lecserélték a bírót, ezért mindent újra kell tárgyalni. ","shortLead":"Lecserélték a bírót, ezért mindent újra kell tárgyalni. ","id":"20190302_Elolrol_kezdodik_Lagzi_Lajcsi_aramlopasi_pere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f5b454-9ad3-4920-8edc-9aa2a77f2586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8276b0c-a374-4ad5-90fc-0689657f679e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Elolrol_kezdodik_Lagzi_Lajcsi_aramlopasi_pere","timestamp":"2019. március. 02. 08:25","title":"Elölről kezdődik Lagzi Lajcsi áramlopási pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","shortLead":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","id":"20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db33efc-1ed4-4bc0-a99c-914dee9e37c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","timestamp":"2019. március. 03. 15:59","title":"Kamionokkal szállítottak havat Alaszkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum, a hajléktalanság elleni küzdelem új formája, egy korrupciós múzeum és a neonok elleni harc is szerepel.\r

\r

","shortLead":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum...","id":"20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14f0944-9442-4662-a9aa-33f7c70a2937","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","timestamp":"2019. március. 01. 17:32","title":"Puzsér a neonok, a hajléktalanság, a korrupció és az autóforgalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4ec1b-21f0-4833-a43e-c1c677706c4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb két helyről kerültek elő képek, amelyeken (elvileg) a Huawei hamarosan érkező új csúcsmobilja, a P30 Pro látható.","shortLead":"Újabb két helyről kerültek elő képek, amelyeken (elvileg) a Huawei hamarosan érkező új csúcsmobilja, a P30 Pro látható.","id":"20190301_huawei_p30_pro_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4ec1b-21f0-4833-a43e-c1c677706c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7473bb35-1960-4ebf-b597-f9f48f41e412","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_huawei_p30_pro_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2019. március. 01. 19:03","title":"Újabb képek szivárogtak ki a Huawei P30 Próról, de volna itt egy furcsaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék a tömegközlekedést. ","shortLead":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék...","id":"20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2928b74c-4956-4d6e-aec0-84648cfca3c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","timestamp":"2019. március. 02. 11:23","title":"Az LMP nekifut a budapesti dugódíjnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint.","shortLead":"Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint.","id":"20190301_beremeles_bermegallapodas_magyar_posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a44d3-4c8a-4790-8a88-8e7eee5d1871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_beremeles_bermegallapodas_magyar_posta","timestamp":"2019. március. 01. 17:19","title":"Megállapodtak a béremelésről a postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték, hogy ennek a fázisnak a végén több száz éven át hatalmas mennyiségű gázt és port bocsátanak ki környezetükbe. Most azonban kiderül, hogy alaposan túlbecsülték az úgynevezett szuperszél-fázist. Az új megfigyelésekkel végre helyreállt a rend a tudományban.","shortLead":"A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték...","id":"20190302_haldoklo_csillagok_szuperszel_fazis_10_szazalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea00aa-5568-484f-b4d4-9162192b5bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_haldoklo_csillagok_szuperszel_fazis_10_szazalek","timestamp":"2019. március. 02. 11:03","title":"Kiderült valami a haldokló csillagokról, és végre összeállt a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]