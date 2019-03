Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban. A fejlesztők meglehetősen furcsán reagáltak.","shortLead":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban...","id":"20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240393d-1099-4a6a-afbd-776bcfd98590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","timestamp":"2019. március. 06. 10:03","title":"Frissítsen, ha még nem tette: fájlokat lophatnak egy népszerű androidos alkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A személyzet Hollókő térségében döntött az út megszakítása mellett.","shortLead":"A személyzet Hollókő térségében döntött az út megszakítása mellett.","id":"20190305_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_Alitalia_szouli_gepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a51eff8-7764-468f-9bdc-e39acc6aeb68","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_az_Alitalia_szouli_gepe","timestamp":"2019. március. 05. 17:49","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le az Alitalia szöuli gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet meg. Igaz, a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át.","shortLead":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből...","id":"20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0d517-761c-4b91-bca6-e95c3ff67fde","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","timestamp":"2019. március. 06. 10:56","title":"Látott már alulról vonatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","id":"20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cc3e1-e8ae-4490-ba30-55826ae30fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","timestamp":"2019. március. 05. 18:53","title":"Orbán Viktor üdvözölte Macron kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem. ","shortLead":"Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem. ","id":"20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2719ea2c-a52e-4dc9-9c01-1ef526dc51d5","keywords":null,"link":"/velemeny/20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol","timestamp":"2019. március. 06. 10:20","title":"TGM: Kivágni Orbánt Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig többen vásárolnának lakást, mint ahányan eladást terveznek, a vétel pedig a döntő többségnek nem megy, csak hitelfelvétellel.","shortLead":"Még mindig többen vásárolnának lakást, mint ahányan eladást terveznek, a vétel pedig a döntő többségnek nem megy, csak...","id":"20190306_Nem_boldogulna_hitel_nelkul_a_lakasvasarlok_ketharmada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf6c87-2c29-4a6a-b07d-379a4ab2e175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Nem_boldogulna_hitel_nelkul_a_lakasvasarlok_ketharmada","timestamp":"2019. március. 06. 07:35","title":"Nem boldogulna hitel nélkül a lakásvásárlók kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9578429f-f6ba-447d-b710-f3736b2cb5c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszer titokzatos kilencedik bolygója ötször-tízszer nagyobb lehet a Földnél, ez derült ki egy új kutatásból.","shortLead":"A Naprendszer titokzatos kilencedik bolygója ötször-tízszer nagyobb lehet a Földnél, ez derült ki egy új kutatásból.","id":"20190305_kuiper_ov_kilencedik_bolygo_merete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9578429f-f6ba-447d-b710-f3736b2cb5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8347930c-0e5e-4aa3-99ef-0fef7576ac5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_kuiper_ov_kilencedik_bolygo_merete","timestamp":"2019. március. 05. 16:03","title":"Kiderült valami a titokzatos kilencedik bolygóról: 10x nagyobb is lehet, mint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási időszakban megtettek, akkor itt már fejek potyogtak volna, sőt lehet, hogy „véres forradalom” lett volna – nyilatkozta államfőjelöltként a parameter.sk-nak Bugár Béla, a Most-Híd elnöke.","shortLead":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási...","id":"20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fda10c3-ff5f-4d55-b4c5-db9caa282f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","timestamp":"2019. március. 05. 05:30","title":"Orbán a Felvidékről kapott kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]