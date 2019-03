Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"889c9e96-b7d4-4446-af94-220a19cfc492","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőséges AfD társelnöke viszont azt mondta, kiterítené a vörös szőnyeget Orbán előtt, szívesen látná szövetségesei között. A Zöldek politikusa, Winfried Kretschmann baden-württembergi tartományi miniszterelnök pedig azt idézte fel, ahogy lemondta a találkozót Szijjártó Péterrel, és antiszemitizmussal vádolta a magyar kormányt. Hamvazószerdai beszédeket tartottak a német politikusok. \r

\r

","shortLead":"A szélsőséges AfD társelnöke viszont azt mondta, kiterítené a vörös szőnyeget Orbán előtt, szívesen látná szövetségesei...","id":"20190306_Orban_miatt_gyakorlatilag_toketlennek_nevezte_Manfred_Webert_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=889c9e96-b7d4-4446-af94-220a19cfc492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d036fdf0-058f-49ea-ba61-ab16f5790883","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Orban_miatt_gyakorlatilag_toketlennek_nevezte_Manfred_Webert_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","timestamp":"2019. március. 06. 21:02","title":"Orbán miatt gyakorlatilag töketlennek nevezte Manfred Webert a német szociáldemokraták vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A békemeneteket szervező alapítvány szerint a Néppárt vezetősége arra akarja utasítani Orbán Viktort, hogy forduljon a magyarok többségi akarata ellen. \"Íme, a demagógia felsőfokon\" – írták.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány szerint a Néppárt vezetősége arra akarja utasítani Orbán Viktort, hogy forduljon...","id":"20190306_cof_weber_felhaborito_uzenetet_kuldott_a_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7415dc9-558e-4b8d-ae7d-f7f7b257f69e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_cof_weber_felhaborito_uzenetet_kuldott_a_magyaroknak","timestamp":"2019. március. 06. 16:24","title":"Megszólalt a CÖF: Weber felháborító üzenetet küldött a magyar polgároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","shortLead":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","id":"20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a325653-467b-4ac9-a659-f521f3857941","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","timestamp":"2019. március. 07. 11:45","title":"Halló, ma van a telefon szülinapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA egyik űrhajósa. A felvétel nem csak egy újabb űrfotó: mint a kép készítője is írta, a pillanat egyúttal új időszámítás kezdete is az űrkutatásban. ","shortLead":"Több mint beszédes fotót közölt a Nemzetközi Űrállomáshoz vasárnap megérkezett SpaceX Crew Dragon űrhajóról a NASA...","id":"20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044fccb4-b7fc-4d77-b291-e75eff2ea6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss_urfoto","timestamp":"2019. március. 07. 20:03","title":"Varázslatos fotó készült az űrről, és fontos üzenete van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","shortLead":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","id":"20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3069457-ee6e-448e-916b-db46fa333d25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","timestamp":"2019. március. 07. 10:55","title":"Az angoloknak „palacsinta nap” a húshagyókedd, a Toyota rá is repült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","shortLead":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","id":"20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0402e20-6218-40ac-b2cc-309119886f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Drágábban viszik át az autókat és a bicikliket a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook...","id":"20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b14d05-3bc8-4412-8bf2-ae88e1a74b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","timestamp":"2019. március. 06. 11:03","title":"Nem túl örömteli dolog derült ki a Duolingóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Puskás Tivadar megvonta a Pro Savaria színeiben a városházára bejutó Molnár Miklós (képünkön) alpolgármesteri juttatását.","shortLead":"A fideszes Puskás Tivadar megvonta a Pro Savaria színeiben a városházára bejutó Molnár Miklós (képünkön...","id":"20190306_Megbuntette_az_ellenzekiek_melle_allo_alpolgarmesteret_a_szombathelyi_varosvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f28155-d7a2-43c1-8d36-9d78525bfceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Megbuntette_az_ellenzekiek_melle_allo_alpolgarmesteret_a_szombathelyi_varosvezeto","timestamp":"2019. március. 06. 13:14","title":"Megbüntette az ellenzék mellé álló alpolgármesterét a szombathelyi városvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]