Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","shortLead":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","id":"20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bd6d6-a204-4e3d-8f3a-5b143f596c88","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Nagyon jól megy a felcsúti cégeknek, sokkal többet tudnak adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy döntést újratárgyaltat a szombathelyi ellenzéki többségű közgyűléssel Puskás Tivadar, köztük a városi tévé vezetőjének leváltását is, mert azok sértik szerinte az önkormányzat érdekeit.\r

\r

","shortLead":"Négy döntést újratárgyaltat a szombathelyi ellenzéki többségű közgyűléssel Puskás Tivadar, köztük a városi tévé...","id":"20190306_Nem_nyugszik_bele_a_varosi_teve_vezetojenek_levaltasaba_a_szombathelyi_fideszes_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d946a3-b3d2-46d1-82bc-7c8b143c3917","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_nyugszik_bele_a_varosi_teve_vezetojenek_levaltasaba_a_szombathelyi_fideszes_polgarmester","timestamp":"2019. március. 06. 18:09","title":"Nem nyugszik bele a városi tévé vezetőjének leváltásába a szombathelyi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes a headlinerek listája. ","shortLead":"Teljes a headlinerek listája. ","id":"20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119708fe-6b02-4e69-8a03-6a31d86dce77","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","timestamp":"2019. március. 05. 17:20","title":"A The National és Tom Odell is jön a Sziget Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint versenyképes juttatási csomaggal csábítaná őket. ","shortLead":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint...","id":"20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd8665f-2fb0-4a74-aca8-9b9010b94b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Ennyit keresnek a jegyellenőrök a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak. ","shortLead":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak. ","id":"20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0e016-a964-4685-926e-6fb3cca374dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","timestamp":"2019. március. 05. 12:04","title":"Ezernél is több zsák szemetet szedtek össze önkéntesek a Felső-Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Thaiföldön volt, pihenni szeretett volna, de a kórházban kötött ki.","shortLead":"A humorista Thaiföldön volt, pihenni szeretett volna, de a kórházban kötött ki.","id":"20190307_Korhazba_kerult_Sas_Jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4288721-3991-40ad-9868-19eb04bebb3c","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Korhazba_kerult_Sas_Jozsef","timestamp":"2019. március. 07. 08:08","title":"Kórházba került Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi járatról helyközire. Kilenc év alatt ez már a sokadik próbálkozás, de minden terv elbukott. Most itt az újabb.","shortLead":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi...","id":"20190306_Egybegyurnak_a_MAVot_es_a_Volant_vajon_most_sikerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946d5c6a-657c-4f73-836b-60766a491396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Egybegyurnak_a_MAVot_es_a_Volant_vajon_most_sikerul","timestamp":"2019. március. 06. 20:30","title":"Győzhet-e valaha nálunk is a józan ész? Ismét nekifutnak a MÁV-Volán menetrendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9e209f-98da-4c6c-9c73-cc95f7e3f77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az első előzetes a Warriorhoz.","shortLead":"Kijött az első előzetes a Warriorhoz.","id":"20190305_Kungfus_sorozat_keszult_Bruce_Lee_otlete_alapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c9e209f-98da-4c6c-9c73-cc95f7e3f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828e62b8-fa5a-464e-89bc-042d1377fda2","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Kungfus_sorozat_keszult_Bruce_Lee_otlete_alapjan","timestamp":"2019. március. 05. 11:29","title":"Kungfus sorozat készült Bruce Lee ötlete alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]