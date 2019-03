Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65ada0cf-1d27-49d1-b85e-0895f9968f6c","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Megnéztük, hogyan választunk, ha húst vásárlunk, mennyit és milyen fajtákat eszünk, és igyekszünk izgalmas alternatívát is felkínálni a pörkölt és a vasárnapi rántott szelet helyett.","shortLead":"Megnéztük, hogyan választunk, ha húst vásárlunk, mennyit és milyen fajtákat eszünk, és igyekszünk izgalmas alternatívát...","id":"spar_20190218_Mire_harap_a_magyar_Huskorkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ada0cf-1d27-49d1-b85e-0895f9968f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9748eaf-a426-46a8-be87-5c5e1f97732c","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20190218_Mire_harap_a_magyar_Huskorkep","timestamp":"2019. március. 07. 07:30","title":"Mire harap a magyar? – Húskörkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újHÁZ Centrum szakértői szerint további állami ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új lakás felépítését elérjük, mert tavaly már kevesebb természetes személy mert belevágni az építkezésbe. ","shortLead":"Az újHÁZ Centrum szakértői szerint további állami ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új lakás...","id":"20190307_Vissza_nem_teritendo_tamogatast_adnanak_az_epitoipari_vallalkozasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f89af61-5b4b-4b2f-bec5-1efdbff14440","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vissza_nem_teritendo_tamogatast_adnanak_az_epitoipari_vallalkozasoknak","timestamp":"2019. március. 07. 09:56","title":"Vissza nem térítendő támogatást adnának az építőipari vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyulai Ewoldt Elíz Óvoda ajtaja szorult cserére. ","shortLead":"A gyulai Ewoldt Elíz Óvoda ajtaja szorult cserére. ","id":"20190307_Bejarati_ajtot_avatott_egy_fideszes_kepviselo_Bekesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b25a263-9250-402b-9be0-dda59c3cd557","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Bejarati_ajtot_avatott_egy_fideszes_kepviselo_Bekesben","timestamp":"2019. március. 07. 14:41","title":"Bejárati ajtót avatott egy fideszes képviselő Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szerb lap értesülése szerint egy politikus lett volna a célpontja, a megbízás teljesítéséért 16 millió forintot ígértek neki.

","shortLead":"Egy szerb lap értesülése szerint egy politikus lett volna a célpontja, a megbízás teljesítéséért 16 millió forintot...","id":"20190307_d_csaba_csantaveri_bergyilkos_megbizas_szerb_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94f44b-f60f-420e-a123-d9d6389a6a68","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_d_csaba_csantaveri_bergyilkos_megbizas_szerb_politikus","timestamp":"2019. március. 07. 06:11","title":"Újabb bérgyilkosságra készülhetett a csantavéri D. Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","shortLead":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","id":"20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50629418-aea1-4603-8aa0-ae9c74769541","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","timestamp":"2019. március. 07. 06:36","title":"Grecsó Krisztián a rákbetegségéről: Sokkal jobb kedélyű ember vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb44ba3-b4c3-4301-94e2-c2929a73db00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kövek évek óta ott voltak, de a nemzeti park egyik önkéntese rájött, hogy nem sima domborulatokról van szó. ","shortLead":"A kövek évek óta ott voltak, de a nemzeti park egyik önkéntese rájött, hogy nem sima domborulatokról van szó. ","id":"20190306_Fotok_Dinolabnyomokat_talaltak_egy_nepszeru_turautvonal_kovein_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb44ba3-b4c3-4301-94e2-c2929a73db00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d8575c-a5d1-41cf-8bf0-6de8e4ee3073","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_Fotok_Dinolabnyomokat_talaltak_egy_nepszeru_turautvonal_kovein_Amerikaban","timestamp":"2019. március. 06. 19:01","title":"Fotók: Dinólábnyomokat találtak egy népszerű túraútvonal kövein Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"2010 után minden progresszív oktatási elképzelést, tanulmányt, szakkifejezést igyekezett kiradírozni az Orbán-kormány. Most a versenyképességre hivatkozva kiradírozná a radírozást. A munkaalapú társadalom helyett tudásalapú társadalom lett a jelszó. Vélemény.","shortLead":"2010 után minden progresszív oktatási elképzelést, tanulmányt, szakkifejezést igyekezett kiradírozni az Orbán-kormány...","id":"20190307_Sajat_oktatasi_ellenreformjat_keszul_eltorolni_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0e3a63-14fe-4578-a5fa-fa5236173877","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Sajat_oktatasi_ellenreformjat_keszul_eltorolni_a_kormany","timestamp":"2019. március. 07. 17:00","title":"Saját oktatási ellenreformját készül eltörölni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0481de-c4ef-42bc-bfc5-61025ddd229f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves férfi a zárka mellékhelyiségében végzett magával péntek délelőtt.","shortLead":"A 36 éves férfi a zárka mellékhelyiségében végzett magával péntek délelőtt.","id":"20190308_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_palhalmai_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e0481de-c4ef-42bc-bfc5-61025ddd229f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0670f8fa-b536-49b1-866d-d572b5498c84","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_palhalmai_bortonben","timestamp":"2019. március. 08. 16:40","title":"Öngyilkos lett egy rab a pálhalmai börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]