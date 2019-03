Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes, mobilalkalmazás is érkezik hozzá.","shortLead":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes...","id":"20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75355805-dca3-400d-99d7-14ee91698804","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","timestamp":"2019. március. 18. 05:49","title":"Még kisebbségben van az e-személyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei jönnek haza nyári táborra.\r

\r

","shortLead":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei...","id":"20190318_Nyari_taborok_uj_trend_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_hazakuldik_a_gyereket_nyarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c386b6d1-d146-4870-8055-32ee73c49652","keywords":null,"link":"/kkv/20190318_Nyari_taborok_uj_trend_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_hazakuldik_a_gyereket_nyarra","timestamp":"2019. március. 18. 06:51","title":"Nyári táborok: új trend, hogy a külföldön élő magyarok hazaküldik a gyereket nyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az állami támogatás mellé a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal terelgetik majd egy-egy modell felé a vevőket.","shortLead":"Az állami támogatás mellé a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal terelgetik majd egy-egy modell felé a vevőket.","id":"20190318_A_kereskedokon_mulik_milyen_modellek_lesznek_a_slagerek_a_25_millios_tamogatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34421dca-f603-4fcb-b2a9-8eb63ae39941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_A_kereskedokon_mulik_milyen_modellek_lesznek_a_slagerek_a_25_millios_tamogatassal","timestamp":"2019. március. 18. 10:10","title":"A kereskedőkön múlik, milyen modellek lesznek a slágerek a 2,5 milliós támogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuruc fricska a labancoknak.","shortLead":"Kuruc fricska a labancoknak.","id":"20190318_Kokardas_48as_cipoben_lotte_elso_goljat_az_osztrak_ligaban_Szoboszlai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40620409-ac16-41e8-8f56-17a0159a34f8","keywords":null,"link":"/sport/20190318_Kokardas_48as_cipoben_lotte_elso_goljat_az_osztrak_ligaban_Szoboszlai","timestamp":"2019. március. 18. 08:55","title":"Kokárdás ’48-as cipőben lőtte első gólját az osztrák ligában Szoboszlai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370","c_author":"Prostamol UNO","category":"brandcontent","description":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne a figyelem középpontjába. Most nem egy újonnan felfedezett csodabogyót, hanem egy évtizedek óta sikerrel alkalmazott növény jótékony hatásait mutatjuk be. Emellett kitérünk arra is, hogy miért is nő teher alatt az a bizonyos pálma.","shortLead":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne...","id":"20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced6d1e0-2ad4-4377-9bc4-116eebc199bd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","timestamp":"2019. március. 18. 07:30","title":"5+1 érdekesség a növényről, ami férfiaknak és nőknek is gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szennyezett folyóvíz a legnagyobb akadálya annak, hogy a Nagy-korallzátony regenerálódjon – ezt állapította meg egy ausztrál tanulmány.","shortLead":"A szennyezett folyóvíz a legnagyobb akadálya annak, hogy a Nagy-korallzátony regenerálódjon – ezt állapította meg...","id":"20190316_nagy_korallzatony_regeneralodasa_szennyezett_viz_folyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b9eecc-ee3f-440a-a65c-7157815951c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_nagy_korallzatony_regeneralodasa_szennyezett_viz_folyok","timestamp":"2019. március. 17. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy meggyógyuljon a Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint a monokulturális mezőgazdaság és a globális felmelegedés miatt sokkal több madár pusztul el, alig maradt például vetési varjú Magyarországon.","shortLead":"A szakértők szerint a monokulturális mezőgazdaság és a globális felmelegedés miatt sokkal több madár pusztul el, alig...","id":"20190318_Nem_a_golyakra_vadaszo_kozelkeletiek_a_madarak_legnagyobb_ellensegei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38686da3-f552-44e5-9ef4-f8076cdb1f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_Nem_a_golyakra_vadaszo_kozelkeletiek_a_madarak_legnagyobb_ellensegei","timestamp":"2019. március. 18. 06:06","title":"Nem a gólyákra vadászó közel-keletiek a madarak legnagyobb ellenségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5cbd57-ddf7-4970-a748-9e6c5ab7fbb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok területen kritizálja a kormányt Amerika az elkészült országjelentésben, Orbánék szerint viszont nincs semmi baj.\r

\r

","shortLead":"Sok területen kritizálja a kormányt Amerika az elkészült országjelentésben, Orbánék szerint viszont nincs semmi baj.\r

\r

","id":"20190317_Nem_tette_zsebre_a_kormany_ami_az_amerikai_orszagjelentesben_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5cbd57-ddf7-4970-a748-9e6c5ab7fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd119f5-c4ed-49c5-a06e-a24c13dc9b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Nem_tette_zsebre_a_kormany_ami_az_amerikai_orszagjelentesben_all","timestamp":"2019. március. 17. 20:09","title":"Nem tette zsebre a kormány, ami az amerikai országjelentésben áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]