[{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen üzemeltethető szolgáltatásokat.","shortLead":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen...","id":"20190320_NERport_tenyleg_vinnek_a_budapesti_repuloteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382560bc-9a31-4dc8-82cb-5f06d4681aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_NERport_tenyleg_vinnek_a_budapesti_repuloteret","timestamp":"2019. március. 20. 11:40","title":"NERport: tényleg vinnék a budapesti repülőteret?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Salgótarján a sor végén kullog a megyeszékhelyek boldogságszint rangsorában a boldogság világnapja alkalmából szerdán közzétett kutatás szerint.\r

\r

","shortLead":"Salgótarján a sor végén kullog a megyeszékhelyek boldogságszint rangsorában a boldogság világnapja alkalmából szerdán...","id":"20190320_Tatabanya_Magyarorszag_legboldogabb_varosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10356f8-7f04-4978-823f-314bd17dc1ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Tatabanya_Magyarorszag_legboldogabb_varosa","timestamp":"2019. március. 20. 15:00","title":"Tatabánya Magyarország legboldogabb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos madarak tájékozódási képessége, de más állatfajok esetében is megfigyelhető a jelenség. A kutatók azonban hiába próbálták meg az embereknél is kimutatni, nem jártak túl sok sikerrel. Egészen mostanáig.","shortLead":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos...","id":"20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f3637a-e102-4253-a5ac-690b0336a74f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","timestamp":"2019. március. 20. 09:03","title":"Bebizonyították: néhány ember agya valóban képes érzékelni a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza. Egy igencsak tarka-barka kép állt össze.","shortLead":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza...","id":"20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75230954-2b35-4105-8647-9f5de8cc0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","timestamp":"2019. március. 20. 10:42","title":"Terelés, a racionális vita megakadályozása – elemezték a kormány kommunikációját MTA-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem adja oda a pénzét. ","shortLead":"Azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem adja oda a pénzét. ","id":"20190321_Iskolatarsat_rabolta_ki_egy_diak_es_baratja_Bekesen_meg_is_vertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b7df3-9bec-462b-82be-7bef1c7d75bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Iskolatarsat_rabolta_ki_egy_diak_es_baratja_Bekesen_meg_is_vertek","timestamp":"2019. március. 21. 08:57","title":"Iskolatársát rabolta ki egy diák és barátja Békésen, meg is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf975351-9e39-487a-ba15-ec4774db53a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó indiai-óceáni sziget, Réunion lakosságát az állatok állítólagos ottani bántalmazása miatt. ","shortLead":"Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó...","id":"20190320_Rasszista_kijelentesei_miatt_feljelentettek_Brigitte_Bardott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf975351-9e39-487a-ba15-ec4774db53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b21a28-c15d-4616-a1c6-bf43f942fd62","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Rasszista_kijelentesei_miatt_feljelentettek_Brigitte_Bardott","timestamp":"2019. március. 20. 20:20","title":"Rasszista kijelentései miatt feljelentették Brigitte Bardot-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezeteknek nem tetszik, hogy 65 évről 67-re nőne a korhatár.","shortLead":"A szakszervezeteknek nem tetszik, hogy 65 évről 67-re nőne a korhatár.","id":"20190319_Nepszavazas_johet_Horvatorszagban_a_nyugdijkorhatar_emelese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6568b114-8afa-4ef6-8efd-6da39500d279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Nepszavazas_johet_Horvatorszagban_a_nyugdijkorhatar_emelese_miatt","timestamp":"2019. március. 19. 15:03","title":"Népszavazás jöhet Horvátországban a nyugdíjkorhatár emelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik, hogy segít csökkenteni a rendőrkutyák kiképzési idejét és annak költségeit – jelentette szerdán a kínai állami média.","shortLead":"Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik...","id":"20190320_Rendorkutyat_klonoztak_Kinaban_a_kikepzesi_ido_csokkentese_erdekeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f998602e-4dc6-42ac-9eac-e4129c6532a1","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Rendorkutyat_klonoztak_Kinaban_a_kikepzesi_ido_csokkentese_erdekeben","timestamp":"2019. március. 20. 18:51","title":"Rendőrkutyát klónoztak Kínában a kiképzési idő csökkentése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]