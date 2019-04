Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc1b27a-5647-4196-a49a-a223d9206fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi tűzvész miatt a Ubisoft ma úgy döntött, ingyen elérhetővé teszi azt az Assassin's Creedet, amelyben a Notre-Dame is bejárható. Emellett pénzadománnyal is készülnek. ","shortLead":"A párizsi tűzvész miatt a Ubisoft ma úgy döntött, ingyen elérhetővé teszi azt az Assassin's Creedet, amelyben...","id":"20190417_ubisoft_assassins_creed_unity_ingyen_pc_jatek_notre_dame_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1b27a-5647-4196-a49a-a223d9206fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f919b6-eeb7-4f24-9e1a-6946ba2799a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_ubisoft_assassins_creed_unity_ingyen_pc_jatek_notre_dame_tuz","timestamp":"2019. április. 17. 17:33","title":"A notre-dame-i tűz miatt ingyen adja a Párizsban játszódó Assassin's Creed játékot a Ubisoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","shortLead":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","id":"20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1869d34-57ae-4e78-b3d6-a498ddaef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 16. 20:39","title":"Macron megígérte: öt éven belül újjáépítenék a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos az érintetteket otthonaikban kereste fel. ","shortLead":"Az orvos az érintetteket otthonaikban kereste fel. ","id":"20190417_63_embert_oltottak_be_azutan_hogy_egy_Vas_megyei_rendeloben_felbukkant_egy_kanyaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a537155a-f555-4a2a-8daa-bd41a2fdf881","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_63_embert_oltottak_be_azutan_hogy_egy_Vas_megyei_rendeloben_felbukkant_egy_kanyaros","timestamp":"2019. április. 17. 07:12","title":"63 embert oltottak be azután, hogy egy Vas megyei rendelőben felbukkant egy kanyarós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1842ff1-7142-4612-a839-4ba779de4af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2007-ben az orosz titkosszolgálatok emberei végeztek hazugságvizsgálatot a magyar nemzetbiztonság munkatársai körében, áll a kémügy titkosítás alól feloldott dokumentumaiban, amit a Válasz Online szemléz. A bíróság felmentette az érintetteket. Cikkünk megjelenése után a DK közleményt juttatott el hozzánk.","shortLead":"2007-ben az orosz titkosszolgálatok emberei végeztek hazugságvizsgálatot a magyar nemzetbiztonság munkatársai körében...","id":"20190417_Valasz_Online_ez_volt_Gyurcsany_igazi_bune_nem_az_oszodi_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1842ff1-7142-4612-a839-4ba779de4af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8787e666-dd14-4240-bc01-8074f143b6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Valasz_Online_ez_volt_Gyurcsany_igazi_bune_nem_az_oszodi_beszed","timestamp":"2019. április. 17. 10:54","title":"Válasz Online: Ez volt Gyurcsány igazi bűne, nem az őszödi beszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik fennálló adósságukat nem rendezik, akár végrehajtás alá vonják jövedelmüket, ingó és ingatlan vagyonukat is.","shortLead":"Akik fennálló adósságukat nem rendezik, akár végrehajtás alá vonják jövedelmüket, ingó és ingatlan vagyonukat is.","id":"20190418_Ket_eve_nem_volt_ilyen_magas_a_potdijak_utani_befizetesek_osszege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f30e71-a917-4135-90d2-71011043cc4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Ket_eve_nem_volt_ilyen_magas_a_potdijak_utani_befizetesek_osszege","timestamp":"2019. április. 18. 10:26","title":"Nem érdemes bliccelni a vonatokon, a pótdíjak egyre nagyobb részét behajtja a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52bea80-bfcc-4de9-8dbd-2b29b204d046","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A településen békében élt egymással mindenféle népség, egészen addig. Ami történt, máig felfoghatatlan és feldolgozhatatlan. A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjára édesapám, Balavány Vilmos emlékeiből jegyzeteltem.","shortLead":"A településen békében élt egymással mindenféle népség, egészen addig. Ami történt, máig felfoghatatlan és...","id":"20190416_Azok_az_idok_vissza_ne_jojjenek__egy_szemtanu_a_nagytetenyi_deportalasokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d52bea80-bfcc-4de9-8dbd-2b29b204d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b1da3d-80bb-4573-a1e0-721222263923","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Azok_az_idok_vissza_ne_jojjenek__egy_szemtanu_a_nagytetenyi_deportalasokrol","timestamp":"2019. április. 16. 13:55","title":"„Azok az idők vissza ne jöjjenek” – egy szemtanú a nagytétényi deportálásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett már-már agitáló jegybank egy konferencián. Mi lesz az üzengetés vége? Erre keresi a választ az e heti HVG.","shortLead":"Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett...","id":"20190417_Poenkodott_vagy_komolyan_gondolja_Csanyi_Sandor_hogy_egy_nagybank_is_eleg_lenne_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587c8ce4-a6f2-48b1-822c-68ce64cf414c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Poenkodott_vagy_komolyan_gondolja_Csanyi_Sandor_hogy_egy_nagybank_is_eleg_lenne_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 17. 11:44","title":"Poénkodott vagy komolyan gondolja Csányi Sándor, hogy egy nagybank is elég lenne Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]