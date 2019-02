Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87af8b3c-8171-4c0d-8d63-25923a372f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang akciójáról van szó. A minisztérium viszont azt mondja: ennyi ember véleményét nem lehet reprezentatívnak tekinteni.","shortLead":"A Szülői Hang akciójáról van szó. A minisztérium viszont azt mondja: ennyi ember véleményét nem lehet reprezentatívnak...","id":"20190222_3900_szulo_tiltakozik_videouzenetekben_az_allami_tankonyvek_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87af8b3c-8171-4c0d-8d63-25923a372f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e47d64-c6d9-4575-8f72-fd0eac024ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_3900_szulo_tiltakozik_videouzenetekben_az_allami_tankonyvek_ellen","timestamp":"2019. február. 22. 06:05","title":"3900 szülő tiltakozik videóüzenetekben az állami tankönyvek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyítékot talált az Átlátszó a kapcsolatra: a Rogán Cecíliával üzletelő Sarka hivatalos lakcíme ugyanaz, mint a Valton Security kisebbségi tulajdonosáé.","shortLead":"Bizonyítékot talált az Átlátszó a kapcsolatra: a Rogán Cecíliával üzletelő Sarka hivatalos lakcíme ugyanaz, mint...","id":"20190222_sarka_kata_bessenyei_istvan_rogan_cecilia_valton_security_kozpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021f37b7-7f68-4563-b43e-be98f0300e20","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_sarka_kata_bessenyei_istvan_rogan_cecilia_valton_security_kozpenz","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"Sarka Kata köti össze Rogánékat a kormány kedvenc biztonsági cégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán haverjáé az összes felület.","shortLead":"Orbán haverjáé az összes felület.","id":"20190223_A_villanyoszlopokrol_is_kiszorulhat_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad1d75f-7f67-445c-bd41-48afa53c3eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_A_villanyoszlopokrol_is_kiszorulhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"A villanyoszlopokról is kiszorulhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b10d7-e28e-4fbb-a393-59dc541b8dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most egy év annyi felesleges szemetet termelnek, mint 80 darab Jumbo óriásgép tömege együtt.","shortLead":"Most egy év annyi felesleges szemetet termelnek, mint 80 darab Jumbo óriásgép tömege együtt.","id":"20190223_Quantas_rerpulotarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241b10d7-e28e-4fbb-a393-59dc541b8dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232c56d5-be4e-46d2-b12a-c98be09b5333","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Quantas_rerpulotarsasag","timestamp":"2019. február. 23. 15:33","title":"Kidobja az összes műanyag evőeszközt a Qantas a gépeiből, persze nem a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ee9f96-f49e-4ee8-9bcb-32f31adcbfe9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybehangzóan a légvédelmi és a rakétavédelmi rendszerek által leküzdhetetlen eszköznek nevezték a tengeri indítású, Cirkon típusú hiperszonikus rakétát a hivatalos orosz média által csütörtökön megszólaltatott katonai szakértők. Az állami pénzektől nem függő médiában megszólaló szakértő szerint azonban nincs benne semmi újdonság.","shortLead":"Egybehangzóan a légvédelmi és a rakétavédelmi rendszerek által leküzdhetetlen eszköznek nevezték a tengeri indítású...","id":"20190222_cirkon_raketa_zircon_hiperszonikus_fegyver_oroszorszag_szakertok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ee9f96-f49e-4ee8-9bcb-32f31adcbfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae90b5d-3d06-450c-a81d-bf13da1d7047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_cirkon_raketa_zircon_hiperszonikus_fegyver_oroszorszag_szakertok","timestamp":"2019. február. 22. 10:03","title":"Kórusban dicsérik Putyin hiperszonikus Cirkon rakétáját, de csak az orosz állami médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új rendelkezése értelmében az ilyen intézmények a jövőben nem pályázhatnak szövetségi támogatásokra. ","shortLead":"A Fehér Ház új rendelkezése értelmében az ilyen intézmények a jövőben nem pályázhatnak szövetségi támogatásokra. ","id":"20190222_feher_haz_donald_trump_abortusz_klinikak_szovetsegi_tamogatas_planned_parenthood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd39fe3a-7af4-4402-b238-68a223d9d865","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_feher_haz_donald_trump_abortusz_klinikak_szovetsegi_tamogatas_planned_parenthood","timestamp":"2019. február. 22. 22:36","title":"Súlyos csapást mért Trump az abortuszt végző klinikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat év alatt annyi pluszbevétele volt a költségvetésnek adókból és járulékokból, amennyi elég lenne arra, hogy egy évvel tovább működjön az állam. Adócsökkentés csak annyi volt, amennyit a gazdaság fehéredése fedezett.","shortLead":"Hat év alatt annyi pluszbevétele volt a költségvetésnek adókból és járulékokból, amennyi elég lenne arra...","id":"20190222_Alaposan_eltulozza_a_kormany_mennyire_jelentos_az_adocsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c151eef-1953-442c-a194-d39a8e30f8d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Alaposan_eltulozza_a_kormany_mennyire_jelentos_az_adocsokkentes","timestamp":"2019. február. 22. 09:15","title":"Alaposan eltúlozza a kormány, mennyire jelentős az adócsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c19681-4ea4-47c6-91ca-0833360972ca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Saint Tropez-i időjárás jobban passzolt volna a nyitott tetős kocsihoz, mint a budapesti, de így is komoly élmény volt kipróbálni a Méharit. ","shortLead":"A Saint Tropez-i időjárás jobban passzolt volna a nyitott tetős kocsihoz, mint a budapesti, de így is komoly élmény...","id":"20190223_havazasban_kabrioztunk_lutyo_ormester_ikonikus_citroenjevel_mehari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c19681-4ea4-47c6-91ca-0833360972ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad0ba2-c5c9-4a8b-a905-3b62562284a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_havazasban_kabrioztunk_lutyo_ormester_ikonikus_citroenjevel_mehari","timestamp":"2019. február. 23. 06:41","title":"Havazásban kabrióztunk Lütyő őrmester ikonikus Citroënjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]