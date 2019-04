Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek? Mindkét iránymutatás neves kutatótól származik. De hol az igazság?","shortLead":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek...","id":"20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e49d8c-cc21-4390-94c6-6b598fef88e3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","timestamp":"2019. április. 28. 20:00","title":"A sikerhez gyakorlás kell, vagy jó gének? Kinek hihetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587f4383-8700-49dc-b100-8ad673e1b31e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes lesz megnézni a futamot délután öttől, hogy ilyen biztatóan alakultak az események. ","shortLead":"Érdemes lesz megnézni a futamot délután öttől, hogy ilyen biztatóan alakultak az események. ","id":"20190428_michelisz_wtcr_hyundai_hungaroing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=587f4383-8700-49dc-b100-8ad673e1b31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd36a1e-6bb5-4594-87b1-1183dced4ee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_michelisz_wtcr_hyundai_hungaroing","timestamp":"2019. április. 28. 11:44","title":"Micheliszé az első rajthely a főfutamon a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kiszelly Zoltán politológus szerint tízből kilenc ember számára egyértelmű, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő megsértette politikai ellenfele, a Fidesz szavazóit.\r

Megint lebukott egy páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.","shortLead":"Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.","id":"20190429_Pornoval_mentene_meg_a_meheket_a_Pornhub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d16448e-cb88-440d-93b2-a7c19746aec2","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Pornoval_mentene_meg_a_meheket_a_Pornhub","timestamp":"2019. április. 29. 09:18","title":"Pornóval mentené meg a méheket a Pornhub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is egy időutazás.","shortLead":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is...","id":"20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212d6817-d681-4e68-a9d4-d3915bf60d99","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","timestamp":"2019. április. 27. 18:30","title":"Úgy csergettek a csikósok, hogy belereccsent a Hortobágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár Kisvárdára az ukrajnai magyar beteg”. Most válaszolt a kórházigazgató.","shortLead":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár...","id":"20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3520b24-e461-49f7-a702-2ed3f4741854","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","timestamp":"2019. április. 29. 09:15","title":"Titkolja a kisvárdai kórház, mennyi ukrán-magyar kettős állampolgárt láttak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","shortLead":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","id":"20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a6485-235e-4857-8072-5900966a5581","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","timestamp":"2019. április. 28. 14:20","title":"A kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat ellen tüntettek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]