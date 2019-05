Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","shortLead":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","id":"20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e61e7-458a-4fdb-ac61-7d95997089c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 01. 14:03","title":"Egyre biztosabb: még az idén egybegyúrhatják a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Vas megyei Káldon történt a tragédia.","shortLead":"A Vas megyei Káldon történt a tragédia.","id":"20190503_Megolte_anyjat_megszurta_testveret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f974a302-f8aa-4b14-b0d9-ebaca7cfe874","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Megolte_anyjat_megszurta_testveret","timestamp":"2019. május. 03. 09:58","title":"Megölte anyját, megszúrta testvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központnak küldött minták egy részében határérték feletti ólomkoncentrációt mutattak ki. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központnak küldött minták egy részében határérték feletti ólomkoncentrációt mutattak ki. ","id":"20190502_Magas_lehet_az_olomtartalma_a_csapviznek_a_regi_budapesti_hazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c67004-d205-467a-94b9-362675fddffa","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Magas_lehet_az_olomtartalma_a_csapviznek_a_regi_budapesti_hazakban","timestamp":"2019. május. 02. 07:12","title":"Magas lehet az ólomtartalma a csapvíznek a régi budapesti házakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a Városligetben tarott beszédében jelentette be: egynapos ágazati munkabeszüntetést terveznek május 29-re.\r

","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a Városligetben tarott beszédében jelentette be: egynapos ágazati...","id":"20190501_pdsz_szucs_tamas_agazati_sztrajk_majus_29","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8bb19-feb1-4236-9d3a-c20b0c048d59","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_pdsz_szucs_tamas_agazati_sztrajk_majus_29","timestamp":"2019. május. 01. 16:43","title":"Sztrájkot hirdetett az egyik pedagógusszakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb időre zár be a nyáron a könyvtár, és lehet, hogy már nem is a Várban nyit ki újra. ","shortLead":"Hosszabb időre zár be a nyáron a könyvtár, és lehet, hogy már nem is a Várban nyit ki újra. ","id":"20190502_Utolso_heteit_toltheti_a_Varban_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f88a8b-221e-4982-83c2-b061ef34d528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c991951-3cf2-4f96-851e-cb4da3a8aec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Utolso_heteit_toltheti_a_Varban_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2019. május. 02. 08:23","title":"Utolsó heteit töltheti a Várban az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az albérlet kifizetése után nem marad lakáscélú megtakarítás.","shortLead":"Az albérlet kifizetése után nem marad lakáscélú megtakarítás.","id":"20190502_Tizbol_nyolc_fiatalnak_eselye_sincs_hogy_sajat_lakasa_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28935968-7f7f-42af-aa99-54adf5dc5ecc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_Tizbol_nyolc_fiatalnak_eselye_sincs_hogy_sajat_lakasa_legyen","timestamp":"2019. május. 02. 10:41","title":"Tízből nyolc fiatalnak esélye sincs, hogy saját lakása legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata már kapható Dél-Koreában. Aggasztó hír érkezett az egyik készülékről.","shortLead":"A Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata már kapható Dél-Koreában. Aggasztó hír érkezett az egyik...","id":"20190503_samsung_galaxy_s10_kigyulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb18104e-f17e-4d0c-aa1b-8388702bed9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_samsung_galaxy_s10_kigyulladt","timestamp":"2019. május. 03. 13:03","title":"Kezdődik? Kigyulladt egy 5G-s Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","shortLead":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","id":"20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f565d7-b173-4f9e-9bdf-12aba4092ca6","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","timestamp":"2019. május. 02. 13:52","title":"Gyásznapon esküvő? Sok párnak simán belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]