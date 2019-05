Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az európai alkotmány lehetne az az erő, amely visszatartja az uniós alapértékeket megsértő államokat - véli Heller Ágnes, aki Európa jövőjéről beszélgetett a francia államfővel. A filozófus a hvg.hu-nak beszélt arról is, mi lehet az akadálya Orbán Viktor és Matteo Salvini szövetségének, és hogy miben tér el egy másik szövetségesnek tartott, a napokban megbukott politikus, Heinz-Christian Strache példája a Fidesz körüli botrányoktól. ","shortLead":"Az európai alkotmány lehetne az az erő, amely visszatartja az uniós alapértékeket megsértő államokat - véli Heller...","id":"20190525_Heller_Agnes_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1ff628-8fba-4fe4-bbb5-035c4d8de5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Heller_Agnes_interju","timestamp":"2019. május. 25. 07:00","title":"Heller Ágnes: A változást ne Brüsszeltől várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041","c_author":"","category":"itthon","description":"Még benyújthatják kérelmüket a mozgásukban korlátozott választók.","shortLead":"Még benyújthatják kérelmüket a mozgásukban korlátozott választók.","id":"20190525_Vasarnap_delig_lehet_mozgournat_igenyelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc9480c-1671-4a58-853f-815d5f7cce06","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Vasarnap_delig_lehet_mozgournat_igenyelni","timestamp":"2019. május. 25. 11:05","title":"Vasárnap délig lehet mozgóurnát igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"","category":"elet","description":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek kitakarították a házát. A mai napig nem érti, mi történt.","shortLead":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek...","id":"20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466ec038-bd76-45bd-a74d-b3d8841af464","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","timestamp":"2019. május. 25. 15:51","title":"Betörtek egy amerikai család házába, és kitakarították azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozásoknak május 31-éig kell benyújtaniuk a társaságiadó-bevallást, és gondoskodniuk kell a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).","shortLead":"A vállalkozásoknak május 31-éig kell benyújtaniuk a társaságiadó-bevallást, és gondoskodniuk kell a beszámoló letétbe...","id":"20190525_Ha_vallalkozasa_van_most_mar_nagyon_figyelje_a_naptart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49ca3ce-9d80-416c-9f34-4ef77fd052d3","keywords":null,"link":"/kkv/20190525_Ha_vallalkozasa_van_most_mar_nagyon_figyelje_a_naptart","timestamp":"2019. május. 25. 10:59","title":"Ha vállalkozása van, most már nagyon figyelje a naptárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy erdőben ásták el, a gyanú emberölés.","shortLead":"Egy erdőben ásták el, a gyanú emberölés.","id":"20190524_Megtalaltak_az_ujpesti_autokereskedo_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb64b7-6139-409c-871d-a0143243ab01","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Megtalaltak_az_ujpesti_autokereskedo_holttestet","timestamp":"2019. május. 24. 11:36","title":"Megtalálták az újpesti autókereskedő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói...","id":"20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c83916-8b8a-4a8c-baa0-4dbb1349868f","keywords":null,"link":"/sport/20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","timestamp":"2019. május. 25. 21:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új kijelzők, új világítás, lebontott büfék várják az utasokat. Jövőre új utascentrumot is terveznek, megújul a sokat átkozott nemzetközi jegypénztár is. ","shortLead":"Új kijelzők, új világítás, lebontott büfék várják az utasokat. Jövőre új utascentrumot is terveznek, megújul a sokat...","id":"20190524_Ra_sem_fog_ismerni_a_Keleti_palyaudvarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b12098-8142-4859-a69c-e8e1c8522c59","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Ra_sem_fog_ismerni_a_Keleti_palyaudvarra","timestamp":"2019. május. 24. 15:49","title":"Rá sem fog ismerni a megújult Keleti pályaudvarra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joseph Daul az EPP kampányzáró rendezvényén utalt rá, hogy Angela Merkel támogatására is szükségük lesz. ","shortLead":"Joseph Daul az EPP kampányzáró rendezvényén utalt rá, hogy Angela Merkel támogatására is szükségük lesz. ","id":"20190524_A_Neppart_elnoke_szerint_nacionalistakkal_nem_lehet_a_jovot_epiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8948670-4f87-4b35-960b-d8cee65f767d","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_A_Neppart_elnoke_szerint_nacionalistakkal_nem_lehet_a_jovot_epiteni","timestamp":"2019. május. 24. 18:52","title":"A Néppárt elnöke szerint nacionalistákkal nem lehet a jövőt építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]