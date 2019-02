Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című "Budapest-jelentés a keresztényüldözésről", pedig közpénzből íratta meg a Miniszterelnökség a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A tudományos művet a kormány kifejezetten ezzel a címmel rendelte meg, és díjmentesen elérhető lesz a köz számára. Meglátjuk, mennyiben felel meg annak az Orbán Viktor által kitűzött célnak, hogy közvetlen gazdasági hasznot kell hajtania. 6,8 millióért íratott könyvet a keresztényüldözésről az Orbán-kormány 2019. február. 14. 07:00 Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. Az Echo TV elnézést kért a burkolt zsidózásért 2019. február. 15. 14:21 Megvan? Akkor most eláruljuk: a képen szereplők valójában nem léteznek, minden, amit lát, egy ügyes algoritmus munkája. Nézze meg tüzetesebben a cikkhez használt fotót. Megvan? Akkor most eláruljuk: a képen szereplők valójában nem... Elképed, ha meglátja, milyen portrékat hoz létre ez az oldal a mesterséges intelligenciával 2019. február. 15. 17:33 Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. Budapestre jöhet a Trónok harca sztárja is 2019. február. 15. 16:40 A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni felette a teljes irányítást. Súlyos biztonsági hibát találtak a Xiaomi elektromos rollerében, életveszélyes lehet utazni rajta 2019. február. 14. 12:35 Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján. A Harry Potterbe is írt egy fejezetet Tandori Dezső, bár az nem egyértelmű, ismerte-e a sorozatot 2019. február. 15. 15:35 A három hónapja tartó üzemanyagadó-emelés ellenes tüntetések során ez az első alkalom, hogy a népesség többsége már nem a tüntetőkkel szimpatizál, sokak szerint a megmozdulás már eltávolodott kezdeti céljától. A legújabb felmérés szerint a franciák többsége már nem támogatja a sárgamellényeseket 2019. február. 14. 15:23 Közel másfélszeresére drágult a tokiói olimpia nyitó- és záróünnepsége. A japánok sem ússzák meg óriási drágulás nélkül az olimpiarendezést 2019. február. 15. 10:30