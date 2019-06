A nagy riválisok olykor bemerészkednek a másik territóriumára is: például az Apple is elérhetővé tette felhőszolgáltatását a Windows 10-et használók számára.

Nem ritka forgatókönyv, hogy valakinek van iPhone-ja és iPadje is, de a munkája windowsos számítógéphez köti. Ekkor dönthet, hogy milyen felhőt használ. Az ilyen felhasználóknak jöhet jól, hogy letölthető a windowsos iCloud alkalmazás a Microsoft Store-ból, így a windowsos gépen dolgozva is használhatják az Apple felhőjét.

Az Apple eddig nem sok alkalmazását tette elérhetővé a Microsoft boltjában, ezért is volt meglepő a Windows 10-es iCloud app bejelentése. Ez persze nem most történt, azonban a tavaly októberi Windows-frissítés után gondok támadtak az iCloud alkalmazással, viszont a mostani verzió már orvosolta a problémát, így bátran letölthető.

© Apple

A windowsos iCloudban az eredeti felhő igen sok funkciója működik, így lehetőség van a windowsos fájlokat az Apple felhőjében tárolni, így ezek nem windowsos eszközökről is elérhetők. De fordítva is igaz ez, az iOS-es felhasználók akkor is hozzáférhetnek az iCloudban tárolt fotókhoz, videókhoz, naptárakhoz, levelekhez és egyéb fájlokhoz, sőt akár Safari könyvjelzőikhez is, ha nincs a kezükben iOS-es eszközük, viszont windowsos PC mellett ülnek. Igen előnyös, hogy immár gyorsan meg lehet osztani a fájlkezelőből a fájlokat más iCloud-felhasználókkal.

Az app eltöltése és a regisztráció után minden felhasználó kap 5 GB-nyi ingyenes tárhelyet. Ez persze némi anyagi ráfordítással bővíthető, így például havi 299 forintért 50 GB, 899 forintért 200 GB és 2990 forintért 2 TB-nyi tárhely jár. A windowsos iCloud használatával kapcsolatban itt találhat további, magyar nyelvű információkat.

Ha máskor is tudni szeretne az Apple újdonságairól, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.