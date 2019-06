Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"973e55cc-3f92-4b11-99c2-1ab0f2959cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Klassz vagyok? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése arról, hogyan szerethetjük és érezhetjük értékesnek önmagunkat. No meg arról, mi a baj a narcizmussal.","shortLead":"Klassz vagyok? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése arról, hogyan szerethetjük és érezhetjük értékesnek...","id":"20190613_Feldmar_Andras_Gyerekkent_meg_nem_tudjuk_hogy_a_csaladtagok_torzito_vagy_hiteles_tukrok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973e55cc-3f92-4b11-99c2-1ab0f2959cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c14f3e-0d4d-436f-b0ca-da2daa9ad290","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190613_Feldmar_Andras_Gyerekkent_meg_nem_tudjuk_hogy_a_csaladtagok_torzito_vagy_hiteles_tukrok","timestamp":"2019. június. 13. 12:15","title":"Feldmár András: „Gyerekként még nem tudjuk, hogy a családtagok torzító vagy hiteles tükrök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan belépést követően bármelyik MTVA-s helyiségben, ahonnan deklaráltan a reggeli órákban vagy a rádióba, vagy a tévébe akartak bemenni.","shortLead":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan...","id":"20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa55997-239e-42fe-b640-63f6e2937d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","timestamp":"2019. június. 13. 08:28","title":"Ellenzékiek a köztévé épületében: vallomást tett az MTVA biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagyvállalkozó azt mondta, közvetítőkön keresztül kapott üzenetben már jó ideje választás elé állították ellenségei, vagy távozik az országból, vagy megy a rácsok mögé.","shortLead":"A nagyvállalkozó azt mondta, közvetítőkön keresztül kapott üzenetben már jó ideje választás elé állították ellenségei...","id":"20190613_Fenyegeto_uzeneteket_kapott_Bige_Laszlo_Elmesz_innen_vagy_lecsuknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ddeb8-bd1d-4f16-a7cb-f5a40c58c0dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Fenyegeto_uzeneteket_kapott_Bige_Laszlo_Elmesz_innen_vagy_lecsuknak","timestamp":"2019. június. 13. 11:29","title":"Fenyegető üzenetet kapott Bige László: „Elmész innen, vagy lecsuknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","shortLead":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","id":"20190612_mercedes_amg_a45_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34641560-ea6e-40ed-9c6e-982f27e6b412","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_mercedes_amg_a45_s","timestamp":"2019. június. 12. 09:17","title":"Egerben parkolt a még be sem mutatott Mercedes-AMG A45","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A céldátum 2050.","shortLead":"A céldátum 2050.","id":"20190612_Nullara_csokkentenek_a_britek_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e4905-e708-4919-a83c-4bc8b5db7baa","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Nullara_csokkentenek_a_britek_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatast","timestamp":"2019. június. 12. 12:36","title":"Nullára csökkentenék a britek az üvegházhatású gázok kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szeretné mihamarabb rendszerbe állítani az első dunai sürgősségi mentőhajót, amelyet először a május 29-ei balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó mentésénél vetettek be – mondta a szakszolgálat elnöke az M1 csatornán szerdán.","shortLead":"A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szeretné mihamarabb rendszerbe állítani az első dunai sürgősségi mentőhajót...","id":"20190612_Rendszerbe_allitanak_a_surgossegi_hajot_amit_a_Hableany_elsullyedesekor_mar_bevetettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b58235-df28-443a-a547-255e3fa49e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Rendszerbe_allitanak_a_surgossegi_hajot_amit_a_Hableany_elsullyedesekor_mar_bevetettek","timestamp":"2019. június. 12. 09:29","title":"Rendszerbe állítanák a sürgősségi hajót, amit a Hableány elsüllyedésekor már bevetettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szökőkút tűnik a leghatásosabb hűsítőnek. Fotók.","shortLead":"A szökőkút tűnik a leghatásosabb hűsítőnek. Fotók.","id":"20190612_Kepeken_a_hoseg_elleni_kuzdelem_igy_harcol_Budapest_a_nyari_meleggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ddacf7-6083-4967-b5e0-b351e129bb86","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Kepeken_a_hoseg_elleni_kuzdelem_igy_harcol_Budapest_a_nyari_meleggel","timestamp":"2019. június. 12. 21:09","title":"Képeken a hőség elleni küzdelem: így harcol Budapest a nyári meleggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítását.","shortLead":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar...","id":"20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c030088-060d-4685-8f5e-09b65794704f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","timestamp":"2019. június. 12. 08:16","title":"Újraindulhat a Szabad Európa Rádió magyar adása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]