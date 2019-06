Közismert (és természetes) jelenség, hogy lítium-ion akkumulátorok (ilyenek kerülnek az iPhone-okba is) öregszenek az idő múlásával a rendszeres töltés hozadékaként. Az ősszel érkező iOS 13-ba viszont bekerült egy igen hasznos funkció, amely kitolja ennek az öregedésnek a hatását, azaz összességében hosszabb ideig hagyja, hogy ugyanazt az iPhone-t használják.

© Apple

A lítium-ion akkumulátorok a töltések számától függően veszítenek a kapacitásukból. Nem mindenki tudja, hogy az ilyen energiaadókat érdemesebb többször tölteni, például 30 százalékról 80 százalékra, és nem megvárni, hogy teljesen lemerüljenek, és akkor 100 százalékra tölteni.

Az új, optimalizált akkumulátortöltés névre hallgató funkció gépi tanulást használva próbálja kiismerni a felhasználó telefontöltési rutinját, és ahhoz igazítja a töltést. Például ha valaki rendszeresen éjjel tölti fel az iPhone-ját, majd reggel 7-kor veszi le a töltőről, akkor az új töltési megoldás először csak 80 százalékig tölt, és a kellő időben kezdi feltölteni 100 százalékra a telefont, hogy 7-kor ilyen töltöttség várja a felhasználót. (Nem optimalizált esetben a telefon feltölt 100 százalékra, majd próbálja állandóan ezt a szintet tartani – csepptöltés –, és ezzel nagyon terheli az akkumulátort.)

A fentiekből is látható, hogy az optimalizált akkumulátortöltés lényegében akkor hasznos, ha valaki adott rendszer szerint tölti a telefonját. Azoknak, akik össze-vissza, ötletszerűen teszik töltőre a készüléküket, nem annyira fontos. Nekik érdemesebb kikapcsolni, alapbeállításban ugyanis ez a funkció be lesz kapcsolva, de talán jobb, ha áttérnek egy kiismerhető töltési rutinra. Amennyiben kíváncsi arra, hogy az ön iPhone-ja is megkapja-e majd az iOS 13-at, olvassa el ezt a cikkünket.

