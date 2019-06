Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbe6c3c3-4e6f-4a07-9683-673c69a0be73","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"Nem csak a látogatásának helyszíneit, a mondanivalóját is patikamérlegen mérte ki hétvégi romániai útján Ferenc pápa, aki a román és a magyar közösség előtt is az együttélés fontosságáról beszélt. Ő elment, de mi marad a tanításából? Helyszíni riport Ferenc pápa erdélyi útjáról.","shortLead":"Nem csak a látogatásának helyszíneit, a mondanivalóját is patikamérlegen mérte ki hétvégi romániai útján Ferenc pápa...","id":"20190603_csiksomlyo_papa_latogatas_erdely_magyar_roman_ellentet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6c3c3-4e6f-4a07-9683-673c69a0be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3107a3-dfee-435f-a704-c902a08dbf23","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_csiksomlyo_papa_latogatas_erdely_magyar_roman_ellentet","timestamp":"2019. június. 03. 06:30","title":"„A médiában azt hallgattam, hogy a magyarok barbárok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","shortLead":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","id":"20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2bf01-7907-47e7-b6a5-810998192574","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","timestamp":"2019. június. 03. 11:18","title":"Olaszország első transznemű polgármestere kedvességgel venné fel a harcot a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt 10 év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a gyűmölcstermesztésben, mondták el az illetékesek az RTL Klub Híradójának.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt 10 év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a gyűmölcstermesztésben...","id":"20190602_Nagyon_dragak_lesznek_a_gyumolcsok_a_sok_csapadek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f85bfbc-ec0b-4c7d-b4e7-21e50b6a610a","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Nagyon_dragak_lesznek_a_gyumolcsok_a_sok_csapadek_miatt","timestamp":"2019. június. 02. 20:21","title":"Nagyon drágák lesznek a gyümölcsök a sok csapadék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","shortLead":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","id":"20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5f98b-2d61-407f-bc7e-447b6db9bb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","timestamp":"2019. június. 03. 13:47","title":"A nyugdíjakról tartana népszavazásokat a Nyugdíjas Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek e-mailben, levélben vagy telefonon jelentkezhetnek – közölte Jean-Marc Sauvé, annak a bizottságnak a vezetője, amely az egyházi emberek által az 1950-es évektől napjainkig elkövetett ilyen cselekmények kivizsgálásával foglalkozik.","shortLead":"Az érintettek e-mailben, levélben vagy telefonon jelentkezhetnek – közölte Jean-Marc Sauvé, annak a bizottságnak...","id":"20190603_felhivas_francia_katolikus_egyhaz_szexualis_visszaeles_papok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee2a577-3001-4ad8-adc0-45b79d702d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_felhivas_francia_katolikus_egyhaz_szexualis_visszaeles_papok","timestamp":"2019. június. 03. 21:47","title":"Felhívásban keresi a francia katolikus egyház a szexuális visszaélések áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cd204a-84d9-4255-867d-922ba8a9b585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik bizonyították, hogy jobban fejlődnek az ilyen zenét hallgató koraszülöttek neurális hálózatai, különösen az a hálózat, amely az érzékelésben és észlelésben játszik szerepet.","shortLead":"Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik bizonyították...","id":"20190602_koraszulottek_agyanak_fejlodese_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cd204a-84d9-4255-867d-922ba8a9b585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c192901-b49f-4c40-8dd8-ace1f64d36e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_koraszulottek_agyanak_fejlodese_zene","timestamp":"2019. június. 02. 14:03","title":"Különleges zenével serkenthető a koraszülöttek agyának fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c7d4bd-26bb-49f4-b831-e6d724ec3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész több szálon is kötődik Seress Rezsőhöz. Veiszer Alindának arról is mesélt, hogy a színpadra lépések közötti szünetben hogy lehet megszerezni a doktori címet.","shortLead":"A színész több szálon is kötődik Seress Rezsőhöz. Veiszer Alindának arról is mesélt, hogy a színpadra lépések közötti...","id":"20190602_Fesztbaum_Bela_Nekem_soha_nem_szomoruak_a_vasarnapok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4c7d4bd-26bb-49f4-b831-e6d724ec3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e46f4-c56b-40ba-a396-7ebcfb593145","keywords":null,"link":"/kultura/20190602_Fesztbaum_Bela_Nekem_soha_nem_szomoruak_a_vasarnapok","timestamp":"2019. június. 02. 11:00","title":"Fesztbaum Béla: Nekem soha nem szomorúak a vasárnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Több intercitykocsi a déli-partra, újra étkezőkocsik a balatoni vonatokban, több közvetlen vonat Szegedről és Pécsről, és az elmaradhatatlan fehérvári mozdonycsere az északi partra - ezek a legfontosabb változások, és változatlanságok az idei nyári balatoni vasúti menetrendben.","shortLead":"Több intercitykocsi a déli-partra, újra étkezőkocsik a balatoni vonatokban, több közvetlen vonat Szegedről és Pécsről...","id":"20190603_Balaton_nyari_menetrend_etkezokocsik_tobb_intercity_mozdonycsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e2c274-583f-42f7-a4be-39a98b168548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Balaton_nyari_menetrend_etkezokocsik_tobb_intercity_mozdonycsere","timestamp":"2019. június. 03. 09:39","title":"Több intercity, étkezőkocsik, IC+: megvan, mivel készült a balatoni nyárra a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]