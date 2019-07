Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A MÁV-Start szerint érvénytelen az a vonatjegy, amit az online jegyértékesítő rendszerben – néhány okos gombnyomással – fizetés nélkül generálhat magának bárki. A kalauzok kezében lévő gépi revizor ugyanis jelzi, hogy ott valami nem stimmel. Bár ilyesmi hiba rendszerben hagyása nem elegáns, de tényleg nem megbocsáthatatlan bűn. Az viszont már komolyabb problémának tűnik, hogy a rendszer tömeges adatlopásra is lehetőséget ad.","shortLead":"A MÁV-Start szerint érvénytelen az a vonatjegy, amit az online jegyértékesítő rendszerben – néhány okos gombnyomással –...","id":"20190705_mav_start_eticket_hiba_evonatjegy_generalas_letoltes_adatvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ea6a4f-4fc0-42c3-8c28-b6454188c619","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_mav_start_eticket_hiba_evonatjegy_generalas_letoltes_adatvedelem","timestamp":"2019. július. 05. 18:11","title":"Bármilyen MÁV-jegyet generálhat bárki, de nagyobb gond, hogy ellophatja az adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b328e6bc-a0d5-4fa4-85c2-0a24079bfb09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok mindegyike így tett, a DK-t kivéve.","shortLead":"Az ellenzéki pártok mindegyike így tett, a DK-t kivéve.","id":"20190705_Magyarazkodik_a_DK_miert_nem_alltak_be_rogton_Botka_moge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b328e6bc-a0d5-4fa4-85c2-0a24079bfb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c9974-a1c4-4ed6-ad68-2859a37858d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Magyarazkodik_a_DK_miert_nem_alltak_be_rogton_Botka_moge","timestamp":"2019. július. 05. 19:27","title":"Magyarázkodik a DK, miért nem álltak be még Botka mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze a Kossuth téren majd vonultak Budapesten keresztül. Videós összefoglalónk az eseményekről!","shortLead":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze...","id":"20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccd8282-bf3d-46c1-8230-b3b467959903","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","timestamp":"2019. július. 07. 08:52","title":"Lemaradt a Pride-ról? Most megnézheti, mi is történt szombaton! (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429436d3-e79b-4a25-b129-3ae39969331c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt bemutatta a kerületi polgármesterjelölteket, akikkel az őszi önkormányzati választáskor legyőzné a Fideszt Budapesten. De a lista még nem teljes. Ferencvárosban előválasztás jön majd.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt bemutatta a kerületi polgármesterjelölteket, akikkel az őszi önkormányzati választáskor...","id":"20190705_Karacsony_Gergely_Budapest_ellenzek_fopolgarmestervalasztas_polgarmester_MSZP_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=429436d3-e79b-4a25-b129-3ae39969331c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b7c3e4-088e-406c-b4e6-cb81b9a71ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Karacsony_Gergely_Budapest_ellenzek_fopolgarmestervalasztas_polgarmester_MSZP_Parbeszed","timestamp":"2019. július. 05. 10:35","title":"Karácsony Gergely bejelentette, kikkel akarja legyőzni a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is bizonytalan, hogy kereskedhetnek-e amerikai cégek a Huawei kínai távközlési vállalattal - mondta Bársony Péter IT-szakértő az M1-en.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan, hogy kereskedhetnek-e amerikai cégek a Huawei kínai távközlési vállalattal - mondta Bársony...","id":"20190706_Sok_meg_a_bizonytalansag_a_Huawei_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb42489-65ac-4e5b-83f2-d1ac9e8b55f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Sok_meg_a_bizonytalansag_a_Huawei_korul","timestamp":"2019. július. 06. 10:26","title":"Sok még a bizonytalanság a Huawei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben veseátültetésen esik át. ","shortLead":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben...","id":"20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fa69fc-389b-454c-95e9-781167b4505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","timestamp":"2019. július. 07. 08:39","title":"Stevie Wonder veseátültetés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","shortLead":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","id":"20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d6e5e-682d-464f-ab7c-14df2e4c32af","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","timestamp":"2019. július. 05. 13:42","title":"Ingyen ad biztonsági kamerákat Józsefváros a társasházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd67ba31-6fc8-4b0f-b6ea-229e44c4b486","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi ügyészség egy nap alatt bíróság elé állította azt a férfit, aki Cegléden egy ház udvaráról egy terepjárót próbált meg a kerítésen keresztül elvinni.","shortLead":"A ceglédi ügyészség egy nap alatt bíróság elé állította azt a férfit, aki Cegléden egy ház udvaráról egy terepjárót...","id":"20190706_cegled_autotolvaj_reszeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd67ba31-6fc8-4b0f-b6ea-229e44c4b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b9eb8-c9fc-4c69-8b03-df05fce2c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_cegled_autotolvaj_reszeg","timestamp":"2019. július. 06. 10:11","title":"Nem sikerült kihajtania a kertből a részeg autótolvajnak Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]