[{"available":true,"c_guid":"fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élén - mondta szombaton Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter.","shortLead":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére...","id":"20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a29b80-e47f-42f0-807d-34b66011036e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","timestamp":"2019. július. 06. 18:43","title":"Újabb jelöltben kell megegyezniük az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma néhány év alatt 10 millióról 15 millióra emelkedett – ezzel magyarázta Damian Mignot, a TUMI európai vezérigazgatója, hogy a luxus bőröndöket, táskákat és utazási kiegészítőket gyártó cég Budapesten nyitotta meg a közelmúltban első közép-európai üzletét. ","shortLead":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma...","id":"20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd17d2-4e4f-40dd-8208-db6cfe22550e","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"Budapestről terjeszkedik tovább a luxuscikkeket gyártó TUMI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce7beaf-4db8-4a12-bed0-196327f1f845","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje és utasa is életét vesztette. ","shortLead":"Az autó sofőrje és utasa is életét vesztette. ","id":"20190708_Busszal_utkozott_egy_auto_Fejer_megyeben_az_ejjel_meghalt_ket_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce7beaf-4db8-4a12-bed0-196327f1f845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d7f8b-9124-4b74-8c8f-5e3daf173fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Busszal_utkozott_egy_auto_Fejer_megyeben_az_ejjel_meghalt_ket_ember","timestamp":"2019. július. 08. 05:29","title":"Busszal ütközött egy autó Fejér megyében az éjjel, meghalt két ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A borászoknak ez nem jó, mert Magyarországon a borszőlő termelési költségei lényegesen magasabbak, mint a nagy bortermelő nyugat-európai országokban. ","shortLead":"A borászoknak ez nem jó, mert Magyarországon a borszőlő termelési költségei lényegesen magasabbak, mint a nagy...","id":"20190708_Nagyon_alacsony_az_iden_a_termeloi_bor_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096edee-d548-448d-bd45-d4db0d422623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Nagyon_alacsony_az_iden_a_termeloi_bor_ara","timestamp":"2019. július. 08. 06:24","title":"Nagyon alacsony az idén a termelői bor ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57614e8b-70b8-4e83-aabe-d43f5511b341","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a harc azért, hogy hol áll Európa legmagasabb lakóépülete, s a mérkőzés most oroszföldön folyik: az orosz fővárosban bejelentették, megépítik a földrész legmagasabb házát, miután a címet éppen Szentpétervár hódította el Moszkvától egy évvel ezelőtt.","shortLead":"Folytatódik a harc azért, hogy hol áll Európa legmagasabb lakóépülete, s a mérkőzés most oroszföldön folyik: az orosz...","id":"20190707_Moszkvaban_epulhet_fel_a_legmagasabb_europai_lakohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57614e8b-70b8-4e83-aabe-d43f5511b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df4fe95-6d9f-4693-8a99-78f957c3a9f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Moszkvaban_epulhet_fel_a_legmagasabb_europai_lakohaz","timestamp":"2019. július. 07. 10:54","title":"Moszkvában épülhet fel a legmagasabb európai lakóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","shortLead":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","id":"20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d626513-8051-41cf-9871-a2728b27f89f","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","timestamp":"2019. július. 08. 11:55","title":"Métereken múlt az ütközés: tengerjáró hajó került bajba a velencei kikötőben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","shortLead":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","id":"20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c222c-c946-4047-96dd-70b0e6d29ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","timestamp":"2019. július. 08. 10:44","title":"Minden ellenőrzött webáruháznál találtak jogsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190706_Le_akart_ugrani_a_Margit_hidrol_a_rendorok_huztak_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c8f9f6-f1f0-48f6-8598-11844989e82a","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Le_akart_ugrani_a_Margit_hidrol_a_rendorok_huztak_vissza","timestamp":"2019. július. 06. 14:49","title":"Le akart ugrani a Margit hídról, a rendőrök húzták vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]