[{"available":true,"c_guid":"a8b7bb95-4a55-4d1d-81bf-1285fcbd031b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Altatásban cserélik le a színész-rendező szívbillentyűjét.","shortLead":"Altatásban cserélik le a színész-rendező szívbillentyűjét.","id":"20190718_Szivmutet_var_Dozsa_Laszlora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7bb95-4a55-4d1d-81bf-1285fcbd031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6255701-aa9c-45da-8ee2-b04a294a1bf1","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Szivmutet_var_Dozsa_Laszlora","timestamp":"2019. július. 18. 12:04","title":"Szívműtét vár Dózsa Lászlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután az emberekre és a háztáji állatokra nézve is veszélyesnek nyilvánítottak egy barna medvét Olaszországban, nagy erőkkel keresik az egyszer már befogott, de azóta megszökött állatot. Ki akarják lőni, ez ellen azonban a környezetvédelmi miniszter és állatvédők is tiltakoznak.","shortLead":"Miután az emberekre és a háztáji állatokra nézve is veszélyesnek nyilvánítottak egy barna medvét Olaszországban, nagy...","id":"20190717_A_villanypasztortol_sem_riad_vissza_az_a_barnamedve_melyet_nagy_erokkel_keresnek_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e5dfd-7bf5-4c75-a2ca-92973cdca735","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_villanypasztortol_sem_riad_vissza_az_a_barnamedve_melyet_nagy_erokkel_keresnek_Olaszorszagban","timestamp":"2019. július. 17. 15:23","title":"A villanypásztortól sem riadt vissza az a barna medve, amit nagy erőkkel keresnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb892cb-5b71-4c06-8c6e-9213b9ed97cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintetteket hűtlen kezeléssel vádolják.","shortLead":"Az érintetteket hűtlen kezeléssel vádolják.","id":"20190717_Vadat_emeltek_az_Eximbank_egykori_vezetoi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bb892cb-5b71-4c06-8c6e-9213b9ed97cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f75445-731d-4da7-ae7e-cefd51814a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Vadat_emeltek_az_Eximbank_egykori_vezetoi_ellen","timestamp":"2019. július. 17. 15:48","title":"Vádat emeltek az Eximbank egykori vezetői ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokaknak okozott már kellemetlen perceket a botrányairól elhíresült Viagogo. A Google végre elérkezettnek látta az időt, hogy lépjen valamit az ügyben.","shortLead":"Sokaknak okozott már kellemetlen perceket a botrányairól elhíresült Viagogo. A Google végre elérkezettnek látta...","id":"20190717_google_hirdetes_viagogo_jegyek_vasarlas_olcson_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffc7ac1-83ad-478d-afed-5f70465d2af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_google_hirdetes_viagogo_jegyek_vasarlas_olcson_online","timestamp":"2019. július. 17. 19:33","title":"A Google bevitt egy gyomrost a Viagogo jegyárusító oldalnak, amelyik magyarokat is becsapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71656ee6-e1e6-437d-8c2d-f11d52aa37cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyik szexuális zaklatási ügyében a színészt vádló sértett nem volt hajlandó tanúskodni a bíróságon.","shortLead":"Az egyik szexuális zaklatási ügyében a színészt vádló sértett nem volt hajlandó tanúskodni a bíróságon.","id":"20190718_kevin_spacey_szexualis_zaklatas_ejtettek_a_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71656ee6-e1e6-437d-8c2d-f11d52aa37cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df62dc-3cc6-45dc-ace0-130793950911","keywords":null,"link":"/elet/20190718_kevin_spacey_szexualis_zaklatas_ejtettek_a_vadat","timestamp":"2019. július. 18. 11:07","title":"Egy vádat ejtettek Kevin Spacey ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec17263c-d376-445b-9747-5601dfcd9237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még nincs vége az őrületnek.","shortLead":"Még nincs vége az őrületnek.","id":"20190716_Versenymotorral_is_megcsinaltak_a_kupak_kihivast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec17263c-d376-445b-9747-5601dfcd9237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abfb53e-32ca-4d88-84f2-c618eb5d4e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Versenymotorral_is_megcsinaltak_a_kupak_kihivast","timestamp":"2019. július. 16. 17:12","title":"Versenymotorral is megcsinálták a kupak-kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány, manapság nem győzünk válogatni a csapolt, üveges honi és az egyre több meglepetéssel szolgáló nemzetközi kínálatból. Ha pedig közel-távol utazunk, szerte a világon valóságos sörboom élvezői lehetünk. ","shortLead":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány...","id":"20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f398b-442e-458a-b14c-9beedf4e09aa","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","timestamp":"2019. július. 17. 17:56","title":"A világ sörgyártó nagyhatalmai – meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","shortLead":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","id":"20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bf6333-a074-4da5-973a-5241a6a21eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","timestamp":"2019. július. 18. 13:49","title":"Hamarosan jön a Coca-Cola-kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]