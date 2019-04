Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestről Hajóson át Bajára, majd vissza a fővárostól délre eső Szigetcsépre - ezt az utat tette meg egy műtétről az idősek otthonába szállítandó beteg. A szállítást végző cég szerint már nekik is rossz címet mondtak.","shortLead":"Budapestről Hajóson át Bajára, majd vissza a fővárostól délre eső Szigetcsépre - ezt az utat tette meg egy műtétről...","id":"20190424_Tevedesbol_ket_nap_alatt_300_kilometert_autoztattak_a_beteget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a33fb33-bbde-424a-a29a-9362dd93f785","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Tevedesbol_ket_nap_alatt_300_kilometert_autoztattak_a_beteget","timestamp":"2019. április. 24. 20:54","title":"Két nap alatt 300 kilométert autóztatták egy tévedés miatt a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc28bd9a-6103-4335-8e71-c1bf1ce53637","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek kamupártos lenyúlásairól készített tényfeltáró filmet az eddig inkább közéleti megmozdulásairól ismert Gulyás Márton. A Rablópártok olyan megdöbbentő összefüggésekről rántja le a leplet, amelyek évek óta itt voltak a szemünk előtt. A konkrétan tetten ért kár 2,2 milliárd forint. ","shortLead":"Az utóbbi évek kamupártos lenyúlásairól készített tényfeltáró filmet az eddig inkább közéleti megmozdulásairól ismert...","id":"20190424_Seres_Maria_es_ferje_allhat_az_utobbi_nyolc_ev_feltucat_kamupartja_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc28bd9a-6103-4335-8e71-c1bf1ce53637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5799ecb0-5f63-4262-90fd-add772d5423a","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Seres_Maria_es_ferje_allhat_az_utobbi_nyolc_ev_feltucat_kamupartja_mogott","timestamp":"2019. április. 24. 18:05","title":"Seres Mária és férje állhat az utóbbi nyolc év féltucat kamupártja mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák megjelenése után már az eszközt a maga teljességében mutató videó is felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák...","id":"20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317cc5-beb4-4050-9064-d4bcf2d095e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","timestamp":"2019. április. 26. 12:03","title":"Videó: jön a Samsung óriás tablagépe, közel félméteres képernyője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc3c5e1-3fd7-43ea-885a-246390088454","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kerékpárosklub rákérdezett a jelölteknél, hogy támogatnák-e a biciklis fejlesztéseket. ","shortLead":"A Kerékpárosklub rákérdezett a jelölteknél, hogy támogatnák-e a biciklis fejlesztéseket. ","id":"20190426_Kiderult_mit_kezdenenek_a_biciklisekkel_a_fopolgarmesterjeloltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc3c5e1-3fd7-43ea-885a-246390088454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e95865-c7bf-4614-a374-7f72dcbdb7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Kiderult_mit_kezdenenek_a_biciklisekkel_a_fopolgarmesterjeloltek","timestamp":"2019. április. 26. 15:11","title":"Kiderült, mit kezdenének a biciklisekkel a főpolgármester-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán nemzetiségeknek, például a magyaroknak és románoknak erre most is joguk van.","shortLead":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán...","id":"20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf2985a-9261-4523-8adf-6f809b617a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","timestamp":"2019. április. 25. 16:07","title":"Magyarokkal is példálózott Putyin a Kim Dzsong Un-találkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be507c2-8eb0-46a8-86d3-b30b198fc649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon is csodálkoznak a szülők, hogy volt sofőr, aki vállalta az utat.","shortLead":"Azon is csodálkoznak a szülők, hogy volt sofőr, aki vállalta az utat.","id":"20190425_Szakadt_gumiju_busszal_vittek_gyerekeket_uszotanfolyamra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be507c2-8eb0-46a8-86d3-b30b198fc649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c898b2a-e2b8-493e-9b87-55576bd6199e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Szakadt_gumiju_busszal_vittek_gyerekeket_uszotanfolyamra","timestamp":"2019. április. 25. 20:29","title":"Szakadt gumijú busszal vittek gyerekeket úszótanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gödöllőn egy autós szándékosan neki hajtott egy másik járműnek, amelynek sofőrje súlyosan megsérült.","shortLead":"Gödöllőn egy autós szándékosan neki hajtott egy másik járműnek, amelynek sofőrje súlyosan megsérült.","id":"20190425_autos_uldozes_godollo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5ca3e6-a837-40e5-818d-60ef2e4cffc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_autos_uldozes_godollo","timestamp":"2019. április. 25. 13:23","title":"Majdnem tragédiával végződött egy autós üldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt közel harmadával növelte a profitját az MKB-csoport.","shortLead":"Egy év alatt közel harmadával növelte a profitját az MKB-csoport.","id":"20190426_Meszarosek_ujra_orulhetnek_25_milliard_forint_nyereseget_hozott_az_MKB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91236183-4fd1-4226-aaa4-7fb8d712d5a5","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Meszarosek_ujra_orulhetnek_25_milliard_forint_nyereseget_hozott_az_MKB","timestamp":"2019. április. 26. 12:44","title":"Mészárosék újra örülhetnek, 25 milliárd forint nyereséget hozott az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]