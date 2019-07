Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bdbda19-d1fe-4e1d-afca-149c88d31a39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Általános meglepetésre lett holtversenyben az év autója idén az Alpine A110. A tuningcégeket persze mindez csak motiválja vélhetően.","shortLead":"Általános meglepetésre lett holtversenyben az év autója idén az Alpine A110. A tuningcégeket persze mindez csak...","id":"20190724_alpine_a_110_carlex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bdbda19-d1fe-4e1d-afca-149c88d31a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6812c3bf-3fb2-4930-8d4b-08e9d172349d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_alpine_a_110_carlex","timestamp":"2019. július. 26. 10:21","title":"Az év autóját is kezelésbe vették a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","shortLead":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","id":"20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d068053-5550-48f4-ad0e-8f50672942b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","timestamp":"2019. július. 25. 15:53","title":"Önkiszolgáló kasszákat telepít az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","shortLead":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","id":"20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcefccf-1c25-4156-9699-cff5eb4ae329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","timestamp":"2019. július. 26. 15:46","title":"Közpénzből bővítik Mészáros Lőrinc luxushoteljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Oké, senki sem halhatatlan, de Iggy Popról alkalmasint néha elhisszük, hogy az. Bőven a nyugdíjkorhatár fölött elképesztő energiákkal tolt le egy másfél órás koncertet szerda este Budapest legnagyobb szabadtéri klubjában. Ott voltunk, és vele ordítottuk a refréneket. Meg a verzéket.","shortLead":"Oké, senki sem halhatatlan, de Iggy Popról alkalmasint néha elhisszük, hogy az. Bőven a nyugdíjkorhatár fölött...","id":"20190725_iggy_pop_budapest_park_koncer_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b63df83-68ad-457a-ba43-23a8169745a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_iggy_pop_budapest_park_koncer_beszamolo","timestamp":"2019. július. 25. 10:34","title":"Le kell menni kutyába – ez volt Iggy Pop a Budapest Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több olvasónk jelezte, akadozott a mobilkommunikáció. Egy átvágott kábel volt az oka.","shortLead":"Több olvasónk jelezte, akadozott a mobilkommunikáció. Egy átvágott kábel volt az oka.","id":"20190725_Kabelatvagas_okoz_halozati_problemakat_a_mobilkommunikacioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b57dda0-d855-4b92-8b15-d653ee9ebdb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Kabelatvagas_okoz_halozati_problemakat_a_mobilkommunikacioban","timestamp":"2019. július. 25. 12:31","title":"Kábelátvágás okozott hálózati problémákat a mobilkommunikációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","shortLead":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","id":"20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a47dcf-e22a-4962-a04a-fe2a802840e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","timestamp":"2019. július. 25. 13:35","title":"2025 napja nem döntött az Alkotmánybíróság egy betiltott tüntetés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is hatalmas a versenyszféra és a tanárfizetés között.","shortLead":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is...","id":"20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af775dc-3763-45bf-9b5d-fa26f0b752a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","timestamp":"2019. július. 26. 16:07","title":"Sokkoló ábrákon, hogyan szakadt le a pedagógusok bére a versenyszférától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szeged felé vezető oldalon.","shortLead":"A Szeged felé vezető oldalon.","id":"20190726_Ot_auto_es_egy_kamion_futott_egymasba_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd5b0ff-4233-47bc-935f-169bd5c304eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Ot_auto_es_egy_kamion_futott_egymasba_az_M5oson","timestamp":"2019. július. 26. 19:24","title":"Öt autó és egy kamion futott egymásba az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]