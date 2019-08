A hvg.hu oldalán is írtunk az elsőre egyszerűnek tűnő, de sokakat zavarba ejtő matematikai feladványról, ami felrobbantotta a netet, íme:

Az egyenlet semmi különlegeset nem tartalmaz: van egy kis összeadás, szorzás, osztás, egy-egy zárójel és persze a számok. Ráadásul nem is nagy számokról van szó, hiszen egy nyolcas és néhány kettes szerepel benne. Vagyis még nem is tűnik annyira ijesztőnek a művelet.

Ennek ellenére még most is tucatjával bővül az eredeti poszthoz tartozó hozzászólások száma, többen ugyanis ahhoz ragaszkodnak, hogy a megoldás 1, másoknál viszont 16 jött ki. Az ok nem a számolással kapcsolatos készségek hiányánál keresendő, másról van szó: eltérő megközelítések vannak, melyik műveleti jel élvez elsőbbséget a másik előtt, így sokan más utat követnek.

A megfejtők két táborra szakadtak: 1 vagy 16?

A Portfólió megkérdezte Mérő László matematikust, az ELTE egyetemi tanárát, szerinte melyik megoldás a helyes.

Nincs egyértelmű megoldása, mindkét érvelés védhető. Nem matematikai kérdés, hanem tipográfiai.

Mit jelent a tipográfiai ebben az esetben? „A tipográfián azt értem, hogy a matekban az nincs szabályozva, hogy hol mekkora szóközt kell hagyni. Ugyanakkor az, ahogyan tördelve van valami, irányítja a szemet, azt, ahogyan olvassuk. Az adott esetben éppen az a trükkös, hogy a szóközök úgy vannak belőve, hogy pont határeset, hogy véletlennek tekinthetők-e (és akkor 16 az eredmény) vagy szándékosnak (és akkor 1). Pont ezért lehet ilyen jóízűen vitatkozni ezen a feladaton” – mondta.

