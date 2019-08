Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fideszes rádióadó beindítására adott pénzt Amerikában Soros.","shortLead":"Egy fideszes rádióadó beindítására adott pénzt Amerikában Soros.","id":"20190826_30_eve_tortent_a_Belso_Elharitas_jelentette_hogy_Szajer_Jozsef_megszerezte_Soros_tamogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af4622-9cb2-4f6e-8687-1fd68dd26daa","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_30_eve_tortent_a_Belso_Elharitas_jelentette_hogy_Szajer_Jozsef_megszerezte_Soros_tamogatasat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:49","title":"30 éve történt: a belső elhárítás jelentette, hogy Szájer József megszerezte Soros támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","shortLead":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","id":"20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575419a5-c86d-4f57-9a73-5551de549bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 20:56","title":"Nem hagyott időt a MÁV az átszállásra, a határon ragadtak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bebdb8-b288-4208-9667-f2f4ed04741a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hajtómű menet közben állt le, a gép még 2 órát repült ezután.","shortLead":"A hajtómű menet közben állt le, a gép még 2 órát repült ezután.","id":"20190826_Leallt_az_egyik_hajtomu_megis_folytatta_utjat_Praga_fele_egy_Boeing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4bebdb8-b288-4208-9667-f2f4ed04741a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b1b6da-572c-4187-92e5-3a824e1f6d0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Leallt_az_egyik_hajtomu_megis_folytatta_utjat_Praga_fele_egy_Boeing","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:06","title":"Leállt az egyik hajtómű, mégis folytatta útját Prága felé egy Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0c9905-2938-419e-af06-d30b9319ebeb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Évek óta küzd a hazai szakma a rendkívül szigorú egészségügyi rendelettel, amely nők százait zárja ki abból, hogy gyerekük legyen. 