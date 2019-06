Több nép is magáénak vallja a falafelt, és mindegyik be tudja bizonyítani – vagy legalábbis meg tudja magyarázni –, hogy miért is tőle ered a jellemzően csicseriborsóból – esetleg sárgaborsó és babfélék bevonásával – készített fasírgolyó. A különböző történeteket kivonatolva az biztos pont, hogy az étel a Közel-Keletről ered. A zsidó konyha mellett az arab halal étkezésnek is fontos része, manapság a vallási előírásoktól függetlenül élő vegetáriánusok és vegánok egyik kedvence.

Hogy a Google miért éppen ma tartja fontosnak, hogy ünnepeljük a falafelt, az rejtély. Az viszont biztos, hogy szokás szerint hangulatosra sikerült az ennek apropóján a kereső főoldalára kitett, Google feliratot formázó különleges logó. Melyen egy falafel golyó készíti el pitában magát és két társát.

