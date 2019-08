Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió lehet az első ilyen.","shortLead":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió...","id":"20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8aa39-3f97-4e6e-8f07-6f50d1e9faab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:03","title":"Elképzelhető, hogy legközelebb csak nőket küld a Holdra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458fe5d-0212-4ab7-b27d-d00555d2f44a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissített külsővel és modernizált technikával érkezett meg a Subaru kompakt modelljének új kiadása. ","shortLead":"Felfrissített külsővel és modernizált technikával érkezett meg a Subaru kompakt modelljének új kiadása. ","id":"20190829_udvozlet_japanbol_ime_az_uj_subaru_imprezza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1458fe5d-0212-4ab7-b27d-d00555d2f44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fecdb2-358b-4e37-a91e-c309566b00a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_udvozlet_japanbol_ime_az_uj_subaru_imprezza","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:21","title":"Üdvözlet Japánból: íme az új Subaru Impreza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff5e13-c711-408f-b184-e1b148c5211c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai internetezők közel fele érintett volt már netes visszaélésben. A legtöbben adathalászt e-mailt kaptak, de sokan kattintottak már vírusos e-mailre, 10 százaléknak pedig valamelyik közösségi fiókját törték fel – derült ki a K&H e-dukáció információbiztonsági programhoz készített felmérésből.","shortLead":"A hazai internetezők közel fele érintett volt már netes visszaélésben. A legtöbben adathalászt e-mailt kaptak, de sokan...","id":"20190830_kh_bank_felmeres_internetes_atveres_adathalasz_level_virus_facebook_feltores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeff5e13-c711-408f-b184-e1b148c5211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f06097-f792-4bdf-a83d-346ea753f882","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_kh_bank_felmeres_internetes_atveres_adathalasz_level_virus_facebook_feltores","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:03","title":"Ön tudja, mit kell nézni? 100 magyar netezőből 18 kattintott vírusos e-mailre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jöhet a no deal Brexit.","shortLead":"Jöhet a no deal Brexit.","id":"20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65d0dca-0991-47ad-8283-844a4a808f2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:16","title":"Jóváhagyta a királynő a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","shortLead":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","id":"20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983c631e-ec58-47ac-8ac9-0ea23c8d2c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:22","title":"Riasztó kép a nyelvvizsgákról a szigorítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is fertőzött országnak számít, ha innen mennek áruk Ausztráliába, azt jelenteniük kell az érintetteknek.\r

\r

","shortLead":"Magyarország is fertőzött országnak számít, ha innen mennek áruk Ausztráliába, azt jelenteniük kell...","id":"20190829_Ausztralia_kezzellabbal_vedekezik_a_poloskainvazio_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c7b4d7-3dfe-4825-b6da-a51c74681313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Ausztralia_kezzellabbal_vedekezik_a_poloskainvazio_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:22","title":"Ausztrália kézzel-lábbal védekezik a poloskainvázió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elengedték az Ohotszki-tengerben az utolsó két példányt is az orosz Távol-Keleten felfedezett \"cetbörtönben\" fogva tartott 11 kardszárnyú delfin közül – közölte az Összoroszországi Halászati és Oceanográfiai Kutatóintézet (VNIRO) sajtószolgálata.","shortLead":"Elengedték az Ohotszki-tengerben az utolsó két példányt is az orosz Távol-Keleten felfedezett \"cetbörtönben\" fogva...","id":"20190829_orosz_cetbortonben_kardszarnyu_delfinek_kiszabaditasa_elengedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93696413-858e-4a07-acaa-a69c688ce401","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_orosz_cetbortonben_kardszarnyu_delfinek_kiszabaditasa_elengedes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:33","title":"Végül elengedték az orosz cetbörtönben fogva tartott utolsó kardszárnyú delfineket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5 nm-es technológiával készülő áramkörök kerülhetnek a csúcstelefonokba.","shortLead":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5...","id":"20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdb4906-bcb4-48ea-915c-dbc799521fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:03","title":"Táncpartnert válthat a Qualcomm, ezúttal a Samsungtól fordulhat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]