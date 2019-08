Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","id":"20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c23d4d-3036-47e5-ae4e-a863f85856de","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:30","title":"Egymásnak esett a Fidesz és a KDNP Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","shortLead":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","id":"20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fab3f-10a1-4470-a257-35308fb3c715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:34","title":"Egy fillért sem kaptak még a Facebookon gyűjtött pénzből az Amazóniáért kiálló szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar klub a BL-selejtező első három körében összesen 1,14 millió eurót (376 millió forint) gyűjtött, az Európa Liga főtáblájára jutásért pedig további 2,92 millió eurót (964 millió forint) kap.","shortLead":"A magyar klub a BL-selejtező első három körében összesen 1,14 millió eurót (376 millió forint) gyűjtött, az Európa Liga...","id":"20190830_fradi_ferencvaros_bajnokok_ligaja_europa_liga_egymilliard_forint_uefa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2f2a16-8479-4f61-8463-8fc28efcb2f1","keywords":null,"link":"/sport/20190830_fradi_ferencvaros_bajnokok_ligaja_europa_liga_egymilliard_forint_uefa","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:58","title":"Egymilliárdot hozott eddig a Fradi konyhájára a nemzetközi kupaszereplés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447253d6-0595-497e-9433-8f444dd5ed30","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:50","title":"Marabu FékNyúz: Handó póráza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is fertőzött országnak számít, ha innen mennek áruk Ausztráliába, azt jelenteniük kell az érintetteknek.\r

","shortLead":"Magyarország is fertőzött országnak számít, ha innen mennek áruk Ausztráliába, azt jelenteniük kell...","id":"20190829_Ausztralia_kezzellabbal_vedekezik_a_poloskainvazio_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c7b4d7-3dfe-4825-b6da-a51c74681313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Ausztralia_kezzellabbal_vedekezik_a_poloskainvazio_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:22","title":"Ausztrália kézzel-lábbal védekezik a poloskainvázió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkotmánysértő és jogállamellenes a módosítás az ellenzék szerint. Az ellenzék szerint traumákat, sérüléseket és különféle hátrányokat okoz a kormány a gyerekeknek.","shortLead":"Alkotmánysértő és jogállamellenes a módosítás az ellenzék szerint. Az ellenzék szerint traumákat, sérüléseket és...","id":"20190830_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_koznevelesi_torveny_modositasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0de48e-9a2a-44c6-8b80-e13fde6322bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_koznevelesi_torveny_modositasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:24","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a köznevelési törvény módosítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet.\r

","shortLead":"Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet.\r

","id":"20190829_Ujabb_kinai_csapatok_erkeztek_Hongkongba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a02497-2015-42d9-bd9a-892e799d2c43","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Ujabb_kinai_csapatok_erkeztek_Hongkongba","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:47","title":"Újabb kínai csapatok érkeztek Hongkongba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyes afgán küldetés, katonahősök, szívszorítás – csekély igazságtartalommal.","shortLead":"Veszélyes afgán küldetés, katonahősök, szívszorítás – csekély igazságtartalommal.","id":"20190830_Hatalmasat_kamuzott_a_demokrata_elnokjelolt_a_Washington_Post_buktatta_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b52add7-2580-411f-ba88-bfb4ff0733d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hatalmasat_kamuzott_a_demokrata_elnokjelolt_a_Washington_Post_buktatta_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:29","title":"Hatalmasat kamuzott a demokrata elnökjelölt, a Washington Post buktatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]