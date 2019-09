Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, addig ismeretlen terület felfedezése általában örömhír a tudósok számára, Oroszországban ezúttal mégsem ünnepelnek. Ennek pedig a klímaváltozás az oka.","shortLead":"Egy új, addig ismeretlen terület felfedezése általában örömhír a tudósok számára, Oroszországban ezúttal mégsem...","id":"20190905_oroszorszag_sziget_eszaki_sarkvidek_jeges_tenger_gleccserolvadas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a716f4b-efea-402d-a534-b6d667eadda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_oroszorszag_sziget_eszaki_sarkvidek_jeges_tenger_gleccserolvadas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:03","title":"Felfedeztek öt ismeretlen szigetet Oroszországban, és ez most elég rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Margaret Atwood műve mellett Salman Rushdie könyve is felkerült a Booker-díjra jelöltek ötös listájára. ","shortLead":"Margaret Atwood műve mellett Salman Rushdie könyve is felkerült a Booker-díjra jelöltek ötös listájára. ","id":"20190903_Fontos_dijat_nyerhet_A_szolgalolany_mesejenek_folytatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c0cef8-acb2-4a02-979f-68bff043f8d2","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Fontos_dijat_nyerhet_A_szolgalolany_mesejenek_folytatasa","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:46","title":"Booker-díjat nyerhet A szolgálólány meséjének folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","shortLead":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","id":"20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eb402-564e-4944-8426-26b19ec1c724","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:04","title":"Több ezren akarnak grillezni egy nő háza előtt, aki perelt a sült hús szaga miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a662a2d-4ff9-491e-8225-96bd9490b131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István azt mondta, Karácsony Gergely nem ismeri a fővárost, mivel nem budapesti. ","shortLead":"Tarlós István azt mondta, Karácsony Gergely nem ismeri a fővárost, mivel nem budapesti. ","id":"20190904_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapest_sertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a662a2d-4ff9-491e-8225-96bd9490b131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b48b7-2103-46bf-809d-6b3006771d46","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapest_sertes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:45","title":"Karácsony szerint Tarlós vérig sértette fél Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Real Madridot is megjárt Christoph Metzelder volt élettársa jelezte a rendőrségen, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","shortLead":"A Real Madridot is megjárt Christoph Metzelder volt élettársa jelezte a rendőrségen, hogy gyerekpornó-felvételeket...","id":"20190904_gyerekporno_christoph_metzelder_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118afa4d-d331-465c-bb8d-f1c575538c41","keywords":null,"link":"/elet/20190904_gyerekporno_christoph_metzelder_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:12","title":"Gyerekpornó miatt nyomoznak az egykori német válogatott védő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megerősítette: a helyszínen életét vesztette a férfi, aki hétfő délután leugrott a kórház lépcsőházából.","shortLead":"A rendőrség megerősítette: a helyszínen életét vesztette a férfi, aki hétfő délután leugrott a kórház lépcsőházából.","id":"20190903_Heim_Pal_korhaz_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429b8eaf-acda-425d-afcf-ab0c6d22ff44","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Heim_Pal_korhaz_halal","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:58","title":"Leugrott a Heim Pál kórház lépcsőházából egy idős férfi, és azonnal meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti partvidékére. \r

","shortLead":"Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti...","id":"20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a798d-1c2d-4f1a-a9d0-e0c7f1be98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_dorian_hurrikan_eletveszely_aradasok_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:48","title":"Újra megerősödött Dorian, az amerikai partokat ostromolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]