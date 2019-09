Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban az idei iPhone-ok, mint a tavalyi modellek. Egy kérdés azonban felvetődött.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban...","id":"20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8ba80-40a0-4c8a-9764-c4e94020d2ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:03","title":"Letesztelték: minden eddiginél erősebbek az idei iPhone-ok, már csak egy kérdőjel maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbben Hermánszeget szeretnék vezetni. ","shortLead":"A legtöbben Hermánszeget szeretnék vezetni. ","id":"20190913_92_eves_polgarmesterjelolt_is_indulna_az_oszi_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f080ebb-bd9e-41c3-8d10-ca4a29991f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_92_eves_polgarmesterjelolt_is_indulna_az_oszi_valasztasokon","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:38","title":"92 éves polgármesterjelölt is indulhat az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic új dokumentumfilmje exkluzív felvételekkel és interjúkkal rekonstruálja április 15-ét, amikor kigyulladt a párizsi Notre-Dame.","shortLead":"A National Geographic új dokumentumfilmje exkluzív felvételekkel és interjúkkal rekonstruálja április 15-ét, amikor...","id":"20190913_Film_keszult_a_NotreDame_leegeserol__a_hetvegen_meg_is_nezheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1096d27-2c8a-4013-a256-00d0f1195da3","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Film_keszult_a_NotreDame_leegeserol__a_hetvegen_meg_is_nezheti","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:30","title":"Film készült a Notre-Dame leégéséről – a hétvégén meg is nézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatot életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"Az áldozatot életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.","id":"20190912_gazolt_a_vonat_egy_lanyt_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3822c4-159a-453a-8ef0-0f9d6bb9c218","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_gazolt_a_vonat_egy_lanyt_Zugloban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:33","title":"Gázolt a vonat Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi vesztegetési botrányban.","shortLead":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi...","id":"20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821981f-f9ea-4017-838b-86a6bafed031","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:17","title":"Börtönre ítélték a Született feleségek színésznőjét, mert kenőpénzzel tolta be a lányát egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","shortLead":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","id":"20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e82161-bcfd-4bc4-a07b-8257b02ffca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:16","title":"Lopott Porsche akadt fenn a határellenőrzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632f4132-f8dd-4671-a514-e8a95e1bbe1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti sofőr ellen eljárás indult. ","shortLead":"A kecskeméti sofőr ellen eljárás indult. ","id":"20190913_gyalogatkelo_zebra_rendori_iranyitas_gyalogosok_kecskemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632f4132-f8dd-4671-a514-e8a95e1bbe1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d538201-bfe9-4377-8e70-e675bc985e1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_gyalogatkelo_zebra_rendori_iranyitas_gyalogosok_kecskemet","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:28","title":"Előtte állt a rendőr, mégis majdnem elgázolt két gyalogost a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e1f5a5-e5ff-471c-b157-060245a917fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszes képviselőjelölt még a fotójukat is közzétette.","shortLead":"A helyi fideszes képviselőjelölt még a fotójukat is közzétette.","id":"20190912_Kozmunkasokkal_vitettek_ki_a_Fidesz_szorolapjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e1f5a5-e5ff-471c-b157-060245a917fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc63e0-254b-42d4-807e-472024dcf79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kozmunkasokkal_vitettek_ki_a_Fidesz_szorolapjait","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:04","title":"Közmunkásokkal vitették ki a Fidesz szórólapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]