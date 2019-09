Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e23d36-f29e-4e2e-8f2e-eced5af949dd","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter választási körzetére húszmilliárd forintnál is több adófizetői pénz jutott az elmúlt években. A helyiek örülnek, hogy dől a pénz, csak az nem tetszik nekik, hogy mire. Hiába az extra támogatás, turistából és munkahelyből nem lett több a városban. Riport.","shortLead":"Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter választási körzetére húszmilliárd forintnál is több adófizetői pénz jutott...","id":"20190917_kisvarda_riport_stadion_sesztak_miklos_olaf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e23d36-f29e-4e2e-8f2e-eced5af949dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dc3b8-5498-46da-b58d-bb616be25dc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_kisvarda_riport_stadion_sesztak_miklos_olaf","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:30","title":"Vár állott, most stadion – Disneyland magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A világ harmadik legnagyobb olajtermelője, Oroszország rövid és hosszabb távon is komoly hasznot húzhat abból, hogy a hét végén drón-, vagy cirkálórakétatámadások érték Szaúd-Arábia két hatalmas olajfinomítóját, melynek következtében egy pillanat alatt öt százalékkal csökkent a világpiacra jutó fekete arany mennyisége. Moszkva a gazdasági mellett politikai hasznot is remélhet.","shortLead":"A világ harmadik legnagyobb olajtermelője, Oroszország rövid és hosszabb távon is komoly hasznot húzhat abból...","id":"20190917_Oroszorszag_nyerhet_a_legtobbet_a_szaudi_valsagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad646384-ed7a-4d04-a9ab-4c7168a85c2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_Oroszorszag_nyerhet_a_legtobbet_a_szaudi_valsagon","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:15","title":"Oroszország nyerheti a legtöbbet a szaúdi olajválságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert szivárogtató Evan Blass szerint összevonja két csúcskategóriás termékvonalát a Samsung. Jöhet a Galaxy One.","shortLead":"A pontos információiról ismert szivárogtató Evan Blass szerint összevonja két csúcskategóriás termékvonalát a Samsung...","id":"20190918_samsung_galaxy_note_okostelefon_galaxy_one_galaxy_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e9f6be-7fed-47ea-b4cc-b5fa0ab442a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_samsung_galaxy_note_okostelefon_galaxy_one_galaxy_fold","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:03","title":"Nagy változás jöhet a Samsung telefonjainál már 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","shortLead":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","id":"20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fd893c-d4cf-4e5b-af08-543ec0569561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:37","title":"7 forintot ugrik a benzin ára péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November végéig marad letartóztatásban az ukrán férfi.","shortLead":"November végéig marad letartóztatásban az ukrán férfi.","id":"20190917_viking_sigyn_kapitany_jurij_c_dunai_hajobaleset_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3689d0a-0b06-4157-8606-bc82062f8e34","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_viking_sigyn_kapitany_jurij_c_dunai_hajobaleset_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:16","title":"Meghosszabbították a Viking Sigyn kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit egyelőre többi helyi közösségben próbálnak ki. A jó magaviseletért kedvezményeket, a rezsim által kifogásoltért hátrányt szenved az állampolgár, akinek megfigyelésére a legkorszerűbb technológiát is bevethetik.","shortLead":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit...","id":"20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee13e9-b114-4c05-bd37-d231774a3885","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:40","title":"200 millió kamera figyeli, milyen jegyeket írjanak be a nagy kínai osztálynaplóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből. Hódmezővásárhelyen nem voltak rendben a dolgok.","shortLead":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből...","id":"20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e445f99-a60f-41c0-b5a1-f09947523b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:37","title":"A G-nap előtt Simicska Közgépe elég népszerű volt Lázár János városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fischer Iván szerint változtatni kell azon a felfogáson, hogy operáknál a rendező újít, a karmester értékeket őriz. A HVG-nek adott interjúban arról is beszél, hogy a tao-támogatások pótlása nem politikai, hanem kulturális kérdés. ","shortLead":"Fischer Iván szerint változtatni kell azon a felfogáson, hogy operáknál a rendező újít, a karmester értékeket őriz...","id":"20190918_Fischer_Ivan_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bfca5-f115-4b7b-adfd-938941af20c7","keywords":null,"link":"/360/20190918_Fischer_Ivan_interju","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:10","title":"Fischer Iván: \"a zene a legjobb eszköz hidakat építeni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]